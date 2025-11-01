خبرگزاری کار ایران
۳ محور پرخطر شیراز زیرنظر دوربین‌های هوشمند

۳ محور پرخطر شیراز زیرنظر دوربین‌های هوشمند
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث رانندگی گفت: بر اساس تحلیل داده‌های سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات، سه محور بلوار مهندسین (جنوب به شمال)، بلوار دکتر حسابی (غرب به شرق) و بلوار سرداران (غرب به شرق) به عنوان معابر دارای بیشترین میزان تخلفات سرعت غیرمجاز در شهر شیراز شناسایی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده،افزود: سرعت غیرمجاز نه‌تنها یک تخلف، بلکه خطری جدی برای جان راننده، سرنشینان و سایر شهروندان است. هدف از نصب دوربین‌های هوشمند در معابر، صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه حفظ جان انسان‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ رانندگی است.

فرخ‌زاده خاطرنشان کرد: دوربین‌های هوشمند سطح شهر به‌صورت مکانیزه و بدون نیاز به اپراتور، تخلفات را رصد و همان لحظه پیامک اعمال قانون را برای راننده ارسال می‌کنند. این سیستم‌ها با دقت بالا، رانندگان متخلف را شناسایی کرده و نقش مهمی در کاهش رفتارهای پرخطر ترافیکی دارند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز  گفت:از پلیس راهور درخواست شده تا با استفاده از ظرفیت تیم‌های نامحسوس و گشت‌های کنترلی، نظارت میدانی مؤثرتری در این محورها داشته باشند تا از بروز تخلفات پرخطر جلوگیری شود.

وی ادامه داد: هدف ما برخورد نیست؛ هدف، پیشگیری و حفظ جان شهروندان است.

فرخ‌زاده  تأکید کرد:ایجاد فرهنگ ترافیکی سالم، تنها با همکاری مردم، پلیس و مدیریت شهری محقق می‌شود. همه ما مسئولیم که با رفتار مسئولانه، از بروز حوادث جلوگیری کنیم و شهری ایمن‌تر و آرام‌تر برای خود و خانواده‌هایمان بسازیم.

