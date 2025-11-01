معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
اجرای طرح پایداری تولید در 120 هزار هکتار دیمزارهای قزوین
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارهای استان در سال زراعی 1405–1404 در سطح 120 هزار هکتار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزاد خوشاخلاق ظهر امروز در جلسه هماهنگی اجرای این طرح گفت : محصولات دیم تحت پوشش این طرح شامل گندم، جو، نخود، عدس، کاملینا، گلرنگ، گیاهان علوفهای و گیاهان دارویی است.
خوشاخلاق افزود: این طرح با مشارکت 25 کارشناس دولتی (کارشناسان پهنه) و 23 کارشناس نظام مهندسی کشاورزی در سطح 5 شهرستان، 18 مرکز دهستان و بیش از 400 روستا در استان در حال اجراست.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش پایداری تولید، ارتقای بهرهوری منابع و حمایت از کشاورزان مناطق دیمخیز استان عنوان کرد.
گفتنی است، در این جلسه برنامه ابلاغی سطوح کشت محصولات زراعی دیم، اجرای پروژههای فنی طرح، ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید ادوات کشاورزی ویژه دیمکاران، بیمه محصولات کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.