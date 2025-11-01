به گزارش ایلنا از قزوین، محمد افتخاری با اعلام این خبر گفت: این میزان سوخت در قالب 1460 درخواست از سوی کشاورزان در بخش‌های مختلف از جمله ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع تبدیلی و چاه‌های آب کشاورزی توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج با اشاره به اجرای طرح نصب سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) بر روی تراکتورها افزود: تاکنون 1198 دستگاه GPS بر روی تراکتورهای این شهرستان نصب شده است که نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف سوخت و ساماندهی فرآیند توزیع آن دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج در پایان خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع سوخت مورد نیاز بهره‌برداران، از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان آوج به‌منظور پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و تداوم روند خدمات‌رسانی در بخش کشاورزی است.

