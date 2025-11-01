توزیع حدود 2 میلیون لیتر سوخت بین بهرهبرداران بخش کشاورزی آوج
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج از توزیع بیش از یکمیلیون و 955 هزار لیتر سوخت از ابتدای مهرماه تا پایان هفته نخست آبانماه سال 1404 بین بهرهبرداران بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد افتخاری با اعلام این خبر گفت: این میزان سوخت در قالب 1460 درخواست از سوی کشاورزان در بخشهای مختلف از جمله ماشینآلات کشاورزی، صنایع تبدیلی و چاههای آب کشاورزی توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج با اشاره به اجرای طرح نصب سامانههای موقعیتیاب (GPS) بر روی تراکتورها افزود: تاکنون 1198 دستگاه GPS بر روی تراکتورهای این شهرستان نصب شده است که نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف سوخت و ساماندهی فرآیند توزیع آن دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آوج در پایان خاطرنشان کرد: تأمین بهموقع سوخت مورد نیاز بهرهبرداران، از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی شهرستان آوج بهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای تولیدی و تداوم روند خدماترسانی در بخش کشاورزی است.