فرماندهی انتظامی هرمزگان: پلیس خاطی در حادثه تیراندازی منجر به فوتِ یک شهروند بازداشت شد
فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد: در پی حادثه تعقیب و گریز در جاده رودان که منجربه فوت راننده یک خودروی حامل کالای قاچاق شد، پلیس هرمزگان ضمن ابراز تاسف وهمدردی با خانواده متوفی، با حساسیت و دقت ویژه موضوع را بررسی میکند و مامور خاطی نیز برای تحقیقات بازداشت شده و بدون هیچگونه اغماض برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان آمده است: ماموران یگان تکاوری به یک دستگاه خودروی پژو که در حال تخلیه محموله پارچه قاچاق به داخل یک اتوبوس بود، مشکوک شدند که راننده خودرو، پس از مشاهده ماموران بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به فرار کرد که در جریان تعقیب و گریز انجام گرفته، بر اثر تیراندازی مامور مربوطه، راننده خودرو جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، پرونده این حادثه بهصورت ویژه و با نظارت دقیق فرماندهی انتظامی و مسئولان قضایی استان در حال رسیدگی است و مامور تیرانداز نیز جهت انجام تحقیقات بازداشت است.
پلیس براین اصل ثابت وغیرقابل اغماض تاکید میکند که قانون برای همه یکسان است و در صورت بروز هرگونه تخلف حتی از سوی یک مامور،برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد گرفت و در این پرونده نیز نتایج بررسیهای تکمیلی، به اطلاع مردم خواهد رسید.