خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندهی انتظامی هرمزگان: پلیس خاطی در حادثه تیراندازی منجر به فوتِ‌ یک شهروند بازداشت شد

فرماندهی انتظامی هرمزگان: پلیس خاطی در حادثه تیراندازی منجر به فوتِ‌ یک شهروند بازداشت شد
کد خبر : 1707885
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد: در پی حادثه تعقیب و گریز در جاده رودان که منجربه فوت راننده یک خودروی حامل کالای قاچاق شد، پلیس هرمزگان ضمن ابراز تاسف وهمدردی با خانواده متوفی، با حساسیت و دقت ویژه موضوع را بررسی می‌کند و مامور خاطی نیز برای تحقیقات بازداشت شده و بدون هیچ‌گونه اغماض برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان آمده است: ماموران یگان تکاوری به یک دستگاه خودروی پژو که در حال تخلیه محموله پارچه قاچاق به داخل یک اتوبوس بود، مشکوک شدند که راننده خودرو، پس از مشاهده ماموران بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به فرار کرد که در جریان تعقیب و گریز انجام گرفته، بر اثر تیراندازی مامور مربوطه، راننده خودرو جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، پرونده این حادثه به‌صورت ویژه و با نظارت دقیق فرماندهی انتظامی و مسئولان قضایی استان در حال رسیدگی است و مامور تیرانداز نیز جهت انجام تحقیقات بازداشت است.

پلیس براین اصل ثابت وغیرقابل اغماض تاکید می‌کند که قانون برای همه یکسان است و در صورت بروز هرگونه تخلف حتی از سوی یک مامور،برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد گرفت و در این پرونده نیز نتایج بررسی‌های تکمیلی، به اطلاع مردم خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ