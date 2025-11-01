فرماندهی انتظامی هرمزگان: پلیس خاطی در حادثه تیراندازی منجر به فوتِ‌ یک شهروند بازداشت شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز شنبه مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان آمده است: ماموران یگان تکاوری به یک دستگاه خودروی پژو که در حال تخلیه محموله پارچه قاچاق به داخل یک اتوبوس بود، مشکوک شدند که راننده خودرو، پس از مشاهده ماموران بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به فرار کرد که در جریان تعقیب و گریز انجام گرفته، بر اثر تیراندازی مامور مربوطه، راننده خودرو جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، پرونده این حادثه به‌صورت ویژه و با نظارت دقیق فرماندهی انتظامی و مسئولان قضایی استان در حال رسیدگی است و مامور تیرانداز نیز جهت انجام تحقیقات بازداشت است.

پلیس براین اصل ثابت وغیرقابل اغماض تاکید می‌کند که قانون برای همه یکسان است و در صورت بروز هرگونه تخلف حتی از سوی یک مامور،برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد گرفت و در این پرونده نیز نتایج بررسی‌های تکمیلی، به اطلاع مردم خواهد رسید.

