به گزارش ایلنا، مرحله انتخاب نمایش‌های سی‌و‌هفتمین دوره جشنواره تئاتر مازندران که از شنبه (۲۶ مهر) با داوری یوسف فخرایی، فرشید مصدق، سعید زین العابدین شروع شده بود، روز چهارشنبه شنبه (۳۰ مهر) به پایان رسید و هیأت انتخاب پس از بررسی و تجمیع امتیاز ۳۴ اثر بازبینی شده در ۱۲ شهرستان، براساس اصول و قواعد شناخته شده در حوزه تئاتر و با تاکید بر ضرورت تقویت آثار نمایشی، ۱۳ اثر از ۷ شهرستان را برای حضور در مرحله نهایی سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر مازندران انتخاب کردند.

بنا بر اعلام دبیرخانه سی‌و‌هفتمین جشنواره تئاتر مازندران با نظر هیأت انتخاب، ۹ نمایش از تنکابن، آمل، بابل، ساری، قائم‌شهر، نکا و بهشهر برای بخش صحنه‌ای و ۴ نمایش نیز از شهرستان‌های نکا، ساری و رامسر به مرحله نهایی جشنواره سی‌و‌هفتم تئاتر مازندران راه یافتند.

اعضای هیأت انتخاب عناوین نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی راه یافته به این رویداد تئاتری را با رعایت و برطرف کردن موارد و نکات اصلاحی مدنظر سیاست‌ها و فراخوان جشنواره و بدون اولویت به شرح زیر اعلام کردند:

بخش صحنه‌ای (بدون اولویت):

- نمایش «گویا گویا گویاهایش را گم کرده» به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رسولی پور از تنکابن

- نمایش «شرق دور شرق نزدیک» به نویسندگی حمیدرضا نعیمی و کارگردانی شهاب مجدی از تنکابن

- نمایش «سلول سیاه» با نویسندگی و کارگردانی سهیل شیخ متولی از آمل

- نمایش «طالب و زهره» به نویسندگی: سعید شفیعیان و کارگردانی پونه (فاطمه) قدیری از آمل

- نمایش «ایست‌گاه» به نویسندگی: کامبیز میرزایی و کارگردانی درسا بی آزاری از بابل

- نمایش «سلطان مار» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی پارسا کامکار از بابل

- نمایش «عشق در قطاری که تمام نشد» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی مجتبی باحشمت از ساری

- نمایش «کسوف» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا موسوی از ساری

- نمایش «برف چال» به نویسندگی و کارگردانی مهیار هزار جریبی از بهشهر

بخش خیابانی (بدون اولویت):

- نمایش «گتی سی علیه یه چوم یه لنگ» به نویسندگی و کارگردانی مارال و حمید ناطقی از ساری

- نمایش «سه آ» به نویسندگی و کارگردانی مهدیه خداوردی از رامسر

- نمایش «نوری در تاریکی» به نویسندگی و کارگردانی حسین غلامی از قائمشهر

- نمایش «سیاه از سیاه» به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل حسن پور از نکا

امسال ۳۴ نمایش صحنه‌ای و خیابانی از ۱۲ شهرستان ساری، نکا، بابل، قائمشهر، گلوگاه، بابلسر، آمل، محمودآباد، نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر به دبیرخانه جشنواره تئاتر مازندران معرفی شده بود.

سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران به دبیری امیرحسین فلاحت‌پیشه از ۱۷ تا ۲۰ آبان در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار می‌شود.

