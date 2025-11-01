هشدار جوی سطح زرد در مازندران؛ احتمال بارش شدید و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۸ نسبت به فعالیت یک سامانه بارشی در استان هشدار داد. این سامانه از بعدازظهر یکشنبه ۱۱ آبان تا اواسط روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ فعال خواهد بود و مناطق ساحلی تا میان‌بند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس این هشدار، نوع مخاطره شامل بارش باران، کاهش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعدوبرق خواهد بود. این شرایط می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانه‌ها، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و وقوع صاعقه شود.

هواشناسی استان در این اطلاعیه توصیه کرد که شهروندان از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود، هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم صورت گیرد، فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی به تعویق افتد و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی انجام شود.

همچنین شهروندان و مسافران استان مازندران لازم است با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

