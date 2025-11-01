دستگیری سارق به عنف در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف موتورسیکلت، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۲آزادگان بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با انجام اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را در خیابان دستگیر و موتور مسروقه را به مالباخته برگرداندند.

این مقام انتظامی به مردم خاطر نشان کرد: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

انتهای پیام/