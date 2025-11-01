خبرگزاری کار ایران
دستگیری سارق به عنف در شیراز

دستگیری سارق به عنف در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق به عنف توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت به عنف موتورسیکلت، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۲آزادگان بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با انجام اقدامات پلیسی سارق را شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را در خیابان دستگیر و موتور مسروقه را به مالباخته برگرداندند.

این مقام انتظامی به مردم خاطر نشان کرد: پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

 

