سیم لخت برق در تخت بیمار بخش «آی سی یو» ایذه به مصدومیت کارشناس زخم انجامید

منابع کارگری طی تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان از مصدومیت یکی کارشناس ۳۴ ساله به دلیل برق گرفتگی در حین کار در بخش آی سی یو بیمارستان شهدای ایذه خبر دادند.

این کارگر که علی عیدی پور نام دارد در تشریح این اتفاق به ایلنا گفت: ساعت ۲:۴۵ دقیقه بامداد امروز شنبه در حال جا به جایی یک بیمار در اتاق آی سی یو بودم که فشار یک باره ای را روی ران خود حس کردم و بعد از آن همه چیز جلوی چشمم تیره شد و وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که در حال معالجه هستم.

وی گفت: سیم لخت برق در تخت بیمار بود و خدا رو شکر که اتفاقی برای بیمار نیفتاد. در حال حاظر تعادل ندارم و دچار سرگیجه شدید هستم.

پزشک معالج این کارگر نیز ضمن تایید خبر، به ایلنا گفت: متأسفانه این اتفاق بامداد امروز شنبه رخ داد و باعث مصدومیت یکی از اعضای کادر درمان شد.

