نهضت سلامت در هرمزگان شتاب گرفت | ۸۵ دستگاه دیالیز نو به چرخه درمان استان پیوست +فیلم

با حضور استاندار هرمزگان و در ادامه نهضت نوسازی زیرساخت‌های درمانی، ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به بیمارستان‌های استان اضافه شد. این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ میلیارد تومانی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، گامی در جهت بهبود خدمات به بیماران کلیوی و تحقق عدالت سلامت در هرمزگان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  طی مراسمی با حضور محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، ۸۵ دستگاه دیالیز جدید برای بیمارستان‌های استان هرمزگان رونمایی و تحویل شبکه بهداشت و درمان شد.

آشوری تازیانی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های نوسازی و توسعه زیرساخت‌های درمانی در استان اظهار کرد: در قالب نهضت سلامت و با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی، ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به مجموعه تجهیزات بیمارستانی استان افزوده می‌شود تا خدمات‌رسانی به بیماران کلیوی با سرعت و کیفیت بهتری انجام گیرد.

وی افزود: بیشتر دستگاه‌های دیالیز موجود در بیمارستان‌های استان بیش از ده سال عمر کاری داشتند و در معرض فرسودگی قرار گرفته بودند؛ از این‌رو تصمیم گرفته شد با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان نسبت به جایگزینی و نوسازی این تجهیزات اقدام شود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه روند بازسازی و تجهیز بیمارستان‌ها در استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود، گفت: این اقدام هدیه‌ای از سوی دولت به مردم شریف هرمزگان است تا خدمات درمانی در حوزه بیماران کلیوی با شرایط مطلوب‌تر و تجهیزات به‌روزتر ارائه شود.

آشوری تازیانی با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در حوزه سلامت افزود: در کنار تجهیز بخش دیالیز، اقدامات متعددی برای به‌روزرسانی سایر تجهیزات پزشکی نیز در حال انجام است و در حوزه‌هایی مانند آمبولانس، تجهیزات اورژانسی و تخصصی نیز طرح‌های مشابهی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: اجرای طرح نهضت سلامت در هرمزگان با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، نمایندگان مردم، اتاق بازرگانی، تعاون، اصناف و خیرین سلامت در حال انجام است. این هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و مدنی، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت سلامت در استان محسوب می‌شود.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساخت بیمارستان ستاره خلیج فارس بندرعباس اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با ظرفیت ۲۶۴ تخت در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی آن بسیار مطلوب است. با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت نفت، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری، تلاش داریم هرچه سریع‌تر این مرکز درمانی تکمیل و وارد مدار خدمات شود.

آشوری تازیانی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی دستگاه‌ها و خیرین حوزه سلامت خاطرنشان کرد: نهضت سلامت در هرمزگان نمونه‌ای از هماهنگی میان دولت، مردم و نهادهای مدنی است که ثمره آن، بهبود محسوس خدمات درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت در سراسر استان خواهد بود.

