کشت جو در ۶۴ هکتار از مزارع شهرستان جویبار آغاز شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار از کشت جو در ۶۴ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد و افزود: کشاورزان در این زمینه از ۱۱ تن کود پایه استفاده کردهاند و عملیات توزیع کودهای سرک نیز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، عبدالله رحیمی از کشت جو در سطح ۶۴ هکتار خبر داد و با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای توسعه کشت جو، اعلام کرد: تاکنون ۵۶ بهرهبردار در این شهرستان برای کشت جو اقدام کردهاند که نشاندهنده استقبال خوب کشاورزان از این طرح است.
رحیمی به مصرف حدود ۱۱ تن کودهای پایه شامل ازته، فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان در سال جاری اشاره کرد و افزود: توزیع و مصرف کودهای سرک نیز با توجه به مراحل رشد گیاه، بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی همچنین از سبز شدن ۵ هکتار از این مزارع تاکنون خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند مناسب رشد، شاهد برداشت محصولی مطلوب در فصل آینده باشیم.
این اقدام در چارچوب برنامههای ترویج کشت محصولات استراتژیک و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی شهرستان جویبار انجامشده است.