تسطیح و رگلاژ بیش از ۳ هزار کیلومتر از حریم راه اردبیل

به گزارش ایلنا، بهرام خیاوی در بازدید از محورهای اصلی این شهرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردبیل با نظارت بر ۷۵۶ کیلومتر راه شامل ۱۲۶ کیلومتر بزرگراه، ۲۰ کیلومتر راه اصلی شریانی، ۴۷ کیلومتر راه فرعی پرترافیک (اردبیل–آبی‌بیگلو، اردبیل–کورائیم و جاده قدیم اردبیل–مشگین‌شهر) و ۵۵ کیلومتر مسیر گردشگری از جمله سردابه، ارجستان، آلوارس، پیست اسکی و جاده دریاچه نئور، در هفت‌ماهه نخست سال جاری اقدامات متنوعی را به اجرا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نگهداری راه و ابنیه فنی، عملیات اصلاح و بازسازی ۹۹۰ کیلومتر کانال طرفین راه، تنقیه و لایروبی ۱۸ دستگاه پل توسط راهداران انجام شده افزود:در ۷ماهه گذشته ۶۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان اردبیل روکش آسفالت شده و بیش از ۱۰۵ هزار متر مربع نیز لکه گیری انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان اردبیل اجرای ۴۷۹ هزار مترمربع قشر رگلاژی را در راههای این شهرستان یادآور شدو اظهار کرد:در این مدت ۲۵ هزار و ۳۶۸ متر از راههای اسفالته توسط راهداران درزگیری شده است.

خیاوی در ۷ ماهه گذشته از تسطیح و رگلاژ بیش از ۳ هزار کیلومتر از حریم راه اصلی و جاده شنی در شهرستان اردبیل خبرداد و خاطر نشان شد:در مدت یاد شده ۴۶۰ کیلومتر از افتادگی شانه راه توسط راهداران اصلاح و رفع شده است.

وی افزود: در بخش ایمنی راه‌ها نیز اقداماتی شامل تجدید خط‌کشی ۳۷۸ کیلومتر راه، نصب ۱,۲۰۵ عدد تابلو الزامی، ایجاد ۸۰عدد سرعتکاه آسفالتی و ۵۲ سرعتکاه مجازی، اصلاح ۲۳۲ سرعتکاه موجود، ارتقای حفاظ نیوجرسی به طول ۲,۳۶۰ متر، گاردریل ۵۲۵ شاخه و نگهداری سیستم روشنایی در ۸۰ کیلومتر از راه‌ها صورت گرفته است.

رئیس اداره راهداری شهرستان اردبیل با اشاره به فعالیت‌های حوزه صیانت از حریم راه‌ها به عنوان سرمایه ملی و خط قرمز راهداری گفت: در این مدت ۸۱۵ گشت حریم انجام شده و در نتیجه ۷۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز متوقف، ۸۰ مورد قلع‌وقمع، ۸۰ تابلو تبلیغاتی غیرمجاز شناسایی و ۷۶ مورد جمع‌آوری شده است. همچنین ۲۷۳ مورد اخطار توقف ساخت‌وساز و ۲۵۴ مورد جلوگیری از حفاری و درختکاری غیرمجاز در محورهای شهرستان به ثبت رسیده است.

رئیس راهداری شهرستان اردبیل به اصلاح ۳۱۰ کیلومتر از شیب شیروانی راهها در شهرستان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد:راهداران ۳۰ مورد از رمپ های ورودی و خروجی را ایمن سازی کرده و ۴۳ مورد از راههای دسترسی غیرمجاز انسداد شده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر افزود: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۳۳ شرکت حمل کالا با صدور ۹۶ هزار و ۱۱۳ بارنامه نسبت به جابه‌جایی بیش از یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار تُن کالا اقدام کرده‌اند.

خیاوی با بیان اینکه ۲۴ شرکت حمل مسافر با انجام ۶۲ هزار و ۷۰۰ سفر، ۴۷۲ هزار و ۵۹ مسافر را در این مدت جابه‌جا کرده‌اند گفت:مردم و مسافران می توانند هرگونه انتقاد خود از عملکرد شرکت ها و رانندگان را به سامانه 141 راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردبیل با تلاش شبانه‌روزی نیروهای خود، حفظ ایمنی، ارتقای کیفیت راه‌ها و تسهیل تردد ایمن مسافران را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده است.

انتهای پیام/