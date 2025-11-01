هومن هادیان به عنوان نماینده خانه کارگر در کلیه امور آموزشی خانه کارگر گلستان منصوب شد

به گزارش ایلنای گلستان، متن حکم به شرح زیر است، نظر به مراتب شایستگی وتخصص و تجربه جنابعالی به موجب این حکم به عنوان نماینده ارگان در کلیه امور آموزشی خانه کارگر گلستان وبه ویژه نظارت برفعالیت‌های مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد گرگان منصوب می‌شوید.

امیداست با توکل به حضرت باریتعالی و با شناختی که از دلسوزی وصداقت کاری جنابعالی سراغ دارم درسامان بخشیدن به وظایف محوله موفق باشید.

انتظار می‌رود با بهره گیری از پتانسیل نیروی کار استان و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در منطقه و جلب مشارکت مجموعه‌های آموزشی و صنعتی نسبت به توسعه کمی وکیفی آموزش‌های اعم از کوتاه مدت و بلند مدت گمارید.

بی‌تردید توجه به آموزش‌های کاربردی و مهارتی همچنان از رئوس مهم برنامه‌های آموزشی تشکیلات خواهد بود.

کلیه مدیران و دست اندرکاران تشکیلات دراستان گلستان باهماهنگی کامل جنابعالی در راستای تحقق امور یاری خواهند نمود.

