تصادف مرگبار در محور ازنا_اراک/یک کشته و یک مصدوم بدحال

به گزارش ایلنا، مهران دهقانی در تشریح این خبر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۰ام آبان برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه خودروی پراید و سمند واقع در محور ازنا_اراک روبروی ایستگاه سمیه یک فوتی و یک مصدوم بدحال برجای گذاشت.

وی با بیان اینکه دو واحد آمبولانس اورژانس ۱۱۵، نیروهای پلیس راه، یک اکیپ آتش نشانی در محل حادثه حضور پیدا کردند و همکاری داشتند، تصریح کرد: سرنشین سمند علیرغم تلاش عوامل پیش بیمارستانی در دم جان باخت و راننده مصدوم پراید که حال وی بشدت وخیم است بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان امام علی ع ازنا منتقل شد.

