خبرگزاری کار ایران
تصادف مرگبار در محور ازنا_اراک/یک کشته و یک مصدوم بدحال

تصادف مرگبار در محور ازنا_اراک/یک کشته و یک مصدوم بدحال
رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان ازنا از فوت و مصدومیت دو راننده خودرو در پی برخورد شاخ به شاخ در محور ازنا_اراک خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهران دهقانی در تشریح این خبر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۰ام آبان برخورد شاخ به شاخ دو دستگاه خودروی پراید و سمند واقع در محور ازنا_اراک روبروی ایستگاه سمیه یک فوتی و یک مصدوم بدحال برجای گذاشت. 

وی با بیان اینکه دو واحد آمبولانس اورژانس ۱۱۵، نیروهای پلیس راه، یک اکیپ آتش نشانی در محل حادثه حضور پیدا کردند و همکاری داشتند، تصریح کرد: سرنشین سمند علیرغم تلاش عوامل پیش بیمارستانی در دم جان باخت و راننده مصدوم پراید که حال وی بشدت وخیم است بلافاصله با آمبولانس به بیمارستان امام علی ع ازنا منتقل شد.

 

