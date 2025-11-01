در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد:
تکذیب «تنش فیزیکی» در شورای شهر شیراز/ شورا ذاتا باید محل تضارب آرا باشد، نه سکوت مطلق
لزوم بازگشت اعضای تعلیقشده شورا طبق رأی وزارت کشور
در روزهای اخیر، انتشار اخباری غیررسمی مبنی بر وقوع یک «درگیری یا تنش فیزیکی» میان یکی از اعضای شورای شهر و کارمندان این مجموعه، موجی از واکنشها و گمانهزنیها را در پی داشت. این اخبار در حالی دست به دست میشد که پیشتر نیز حواشی و موضوعات قضایی پیرامون برخی از اعضای این نهاد، حساسیت عمومی را نسبت به وضعیت داخلی شورای شهر افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، در پی افزایش این شایعات، مهدی طاهری، عضو شورای اسلامی شهر شیراز برای شفافسازی و رفع سوءتفاهمها به این موضوع واکنش نشان داده است. او ضمن تکذیب هرگونه خشونت یا نزاع فیزیکی، تأکید میکند که اتفاق رخ داده در ساختمان شورا که اتفاقا در اتاق کار وی صورت گرفته صرفاً یک مباحثه لفظی و اصطلاحا طلبگی و گفتوگوی داخلی بوده است که متأسفانه از سوی برخی رسانهها یا افراد در فضای مجازی، به شکلی نادرست و با تعابیر غلط منتشر شده است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در واکنش به برخی اخبار منتشرشده درباره شایعه اخیر در شورای شهر گفت: اتفاقی که در شورا رخ داده بود، تنها یک مباحثه بین یکی از اعضا و کارمند شورا بوده است و هیچگونه درگیری، زد و خورد یا تنش فیزیکی در کار نبوده است.
مهدی طاهری در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه هر دو نفر از اعضای جریان سیاسی غالب در شورا، مشهور به جریان انقلاب اسلامی هستند، افزود: موضوع پیشآمده صرفاً در حد گفتوگوی داخلی بوده و متأسفانه برخی رسانهها یا افراد ناآگاه در فضای مجازی برداشت اشتباه کرده و خبر را بهصورت نادرست منتشر کردند.
وی گفت: نمیدانم این موضوع از کجا و به دست چه کسانی منتشر شده، اما کارمند و عضو شورا نیز تأیید می کنند که اتفاق خاصی از نوع درگیری فیزیکی رخ نداده است.
برخی اتفاقات ضرورتی برای رسانهای شدن نداشته است
رئیس کمیته شفافیت، صیانت از حقوق شهروندان و سلامت اداری شورای شهر شیراز ادامه داد: در شورا مباحثات و گفتوگوهای فراوانی انجام میشود و اگر قرار باشد هر برخورد لفظی مطرح شود، باید به بسیاری از موارد دیگر هم اشاره کرد و حقیقتا نمیدانم جز نگران کردن مردم چه ارزشی دارد. ما در همین شورای ششم نیز مواردی داشتهایم که حتی یکی از اعضا با خروج از اتاق جلسه در را محکم به هم زده بود، اما ضرورتی برای مطرح کردن آنها نبوده است. بهطور کلی، چنین مباحثاتی در شوراها طبیعی است و نباید از آن برداشت غیرواقعی شود.
طاهری تأکید کرد: در شورا گاهی ممکن است ادبیات ب هکاررفته بین اعضا یا اعضا و کارمندان شهرداری کمی تند باشد، اما این امر به معنای اختلاف یا درگیری فیزیکی نیست. ادبیات در شوراها به طور معمول پرحرارت است و نباید هر گفتوگویی را تنش تلقی کرد.
وی با اشاره به اینکه شورای ششم از ابتدا با چالشهایی همراه بوده است، گفت: در دوره ریاست قبلی شورا شرایط تا حدودی شاید آرامتر بود، اما در مجموع در این دوره نیز همچنان شاهد برخی اختلافنظرها هستیم که بخش عمدهای از آن طبیعی است.
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به برخی دستگیریها و تشکیل پروندهها علیه اعضا اظهار داشت: اگر قرار بر پیگیریهای حقوقی یا کیفری باشد، ضابطان قانون، به اندازه کافی توانایی تشکیل پرونده و رسیدگی دارند؛ اما اینکه چرا تمرکز در برخی موارد تنها بر یک فرد یا افراد خاص است، جای سؤال دارد و دلیل این تمرکز برای من مشخص نیست.
برخی اعضا شورا شهر به پیمان نامه اخلاقی عمل نکردند
طاهری افزود: اگر عضوی از شورا بستگان خود را در شهرداری بهکار گیرد یا از موقعیتش برای استخدام نزدیکان استفاده کند، این کار مصداق رانت و تخلف است و باید در مراجع قانونی پیگیری شود. با این حال، متاسفانه در تمام ادوار شوراها چنین مواردی وجود داشته و موضوع جدیدی نیست.
رئیس کمیته شفافیت، صیانت از حقوق شهروندان و سلامت اداری شورای شهر شیراز با اشاره به امضای یک پیماننامه اخلاقی میان اعضای شورای ششم گفت: در روزهای نخست شروع به کار شورا، همه ۱۳ عضو، پیماننامهای را امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند از ورود شرکتها، کسبوکارها و بستگان خود به شهرداری جلوگیری کنند. این پیماننامه حتی در ورودی سالن صحن شورا تا مدتها نصب شده بود، اما بعدها از محل خود برداشته شد و اکنون به نظر میرسد برخی از اعضا از تعهد امضا خود تخطی کردهاند.
طاهری تصریح کرد: از دید من چنین اقدامی تخلف محض است، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که به موضوعات مشابه رسیدگی نمیشود. بهعنوان مثال، زمانی که شهردار از یکی از اعضا با تخصص شورا میخواهد بهجای وی در نشست خارج از کشور شرکت کند برای وی تشکیل پرونده داده میشود که به اعتقاد من ضرورتی به این امر نبود.
وی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده علیه برخی افراد در حالی انجام میشود که موارد مهم دیگری نادیده گرفته میشود تاکید کرد: من نمیدانم پشت این ماجراها چه کسانی هستند و چه اهدافی دنبال میشود، اما به نظر میرسد در پشتصحنه، جریانهایی از قدرت فعالاند که شیراز را وارد فضای پرچالش و سیاست زده کردهاند.
اختلاف نظر در شورا طبیعی است و نباید به فضای رسانهای کشیده شود
عضو شورای اسلامی شهر شیراز تاکید کرد: شیراز ظاهراً آبستن چنین مسائلی است و متأسفانه برای اینگونه موارد خطکشی مشخصی وجود ندارد.
طاهری خاطرنشان کرد: ما در شورای ششم با چالشهای مختلفی مواجه بودیم، اما نباید این مسائل را سیاسی یا جناحی تفسیر کرد. این موضوع هیچ ارتباطی با جریانهای اصلاحطلب یا اصولگرا ندارد، زیرا در دورههای پیشین شورا که تقریبا همه اعضا از جریان اصلاحطلب بودند نیز اختلافنظر وجود داشت، اما هیچگاه این اختلافها به حاشیههای رسانهای پررنگ تبدیل نمیشد.
وی با یادآوری اینکه در آن دوران، هرچند مباحث گاهی جدی میشد، اما اعضا سعی میکردند حرمت جلسات را حفظ کنند و مباحث را به بیرون از شورا نکشانند،گفت:به همین دلیل، حتی حسب برخی تخلفات زمانی که برخی از اعضای آن شورا در دوره بعدی کاندیدا شدند تعدادی از آنها تأیید صلاحیت نشدند، باز هم فضای رسانهای آرام باقی ماند و کسی به دنبال جنجالآفرینی نبود.
طاهری ادامه داد: هدف در شورا باید رسیدن به تصمیمات بهتر مدیریت شهری برای شیراز عزیز باشد و طبیعی است که در این مسیر اختلاف نظر وجود داشته باشد. اگر روزی شورا بدون اختلاف نظر اداره شود، باید گفت آن روز، روز مرگ شورا است؛ اختلاف دیدگاه در موضوعات شهری، از نشانههای پویایی و زنده بودن شوراست.
رئیس کمیته شفافیت، صیانت از حقوق شهروندان و سلامت اداری شورای شهر شیراز با بیان اینکه در شورا، گاه ممکن است بر سر مسائل اجرایی مانند مسیر خیابان، اولویت پروژهها یا نوع طرحها اختلاف نظر وجود داشته باشد، عنوان کرد: یکی معتقد است در این نقطه باید خیابان احداث شود و دیگری معتقد است باید پارک محلهای ساخته شود. این اختلافها طبیعی است و حتی ممکن است به واکنشهایی مانند ترک جلسه یا اظهار نارضایتی منجر شود، اما نباید از آن برداشت نادرست و حاشیهها کرد.
وی تصریح کرد: برخی از این واکنشها در ذات انسان طبیعی است، اما مشکل از جایی آغاز میشود که این موضوعات به حاشیهسازی رسانهای تبدیل میشود. متأسفانه در فضای رسانهای، گاهی شاهدیم که برخی افراد برای طرح نام خود یا دیگران وارد این مباحث میشوند و موضوعات شورا را به عرصههای غیرمرتبط میکشانند.
طاهری گفت: در چنین شرایطی، بحثها بهجای پرداختن به مسائل فنی، حقوقی یا مالی، تبدیل به حاشیههای بیاساس میشود. این در حالی است که اختلاف نظر، باید در درون شورا و بین اعضا مطرح شود و رسانهای کردن آن تنها به اعتبار شورا آسیب میزند.
وی تأکید کرد: باید از کشاندن مباحث درونسازمانی شورا به فضای عمومی و رسانهای پرهیز شود، چراکه این رفتارها نهتنها به حل مشکلات شهر کمک نمیکند بلکه فضای همدلی و همکاری را نیز تضعیف میکند.
مواضع انتقادی نسبت به عملکرد شهردار طبیعی است
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در پرسش به سوالی درباره اختلافنظرها میان شهردار فعلی و اعضای شورای شهر شیرا نیز گفت: از زمان آغاز به کار آقای اسدی به عنوان شهردار شیراز، برخی تفاوت دیدگاهها میان وی و تعدادی از اعضای شورا به وجود آمد که امری طبیعی است.
طاهری اظهار کرد: انتظار میرفت که شورای شهر تا زمانی که آقای اسدی در سمت شهردار فعالیت دارد، فضای همگرایی و همکاری را حفظ کند، اما در برخی موضوعات و اتفاقات، بعضی از اعضای شورا مواضع انتقادی نسبت به عملکرد شهردار داشته و دارند و این امر در فرآیند مدیریت شهری امری معمول و قابل پیشبینی است.
وی افزود: در دورههای گذشته نیز همینگونه بوده است؛ شهردار قبلی مخالف و موافق داشت، و اکنون هم شهردار فعلی طبیعی است که گروهی از اعضا از عملکرد او حمایت کنند و گروهی دیگر انتقاد داشته باشند. در هر شورا، اکثریت و اقلیتی وجود دارد و وقتی این توازن تغییر کند، فضای تصمیمگیری دچار چالش میشود.
عضو کمیته توسعه منابع انسانی شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه در چنین فضایی، فشار و تنش برای هر مدیری قابل درک است، بیان کرد: پیش از این هم در دورههای گذشته شاهد بودیم که برخی مدیران شهری مانند آقای اصنافی در چنین شرایطی قرار گرفتند و زمانی که دیدند نمی توانند تامین نظر اعضای شورا را صورت دهند در نهایت حتی استعفا دادند. این اتفاقات تازه نیست و بخشی از واقعیت شوراها و مدیریت شهری است.
شورا باید محل تضارب آرا باشد، نه سکوت مطلق
طاهری در ادامه افزود: برخی تنشها را نباید غیرعادی تلقی کرد. اگر روزی همه اعضای شورا بدون هیچ نقد و مخالفتی از عملکرد شهردار تمجید کنند، جای تعجب خواهد داشت. شورا باید محل تضارب آرا باشد، نه سکوت مطلق.
وی با اشاره به حوزههای مورد اختلاف گفت: بسیاری از این اختلافها نه بر سر مسائل شخصی، بلکه درباره اولویتبندیهاست. برای مثال، من یکی از افرادی هستم که نسبت به کمتوجهی شهردار به ردیفهای بودجه فرهنگی اعتراض داشتم و دارم و این انتقاد را هم مستدل و با دلایل روشن مطرح کردهام.
رئیس کمیته شفافیت، صیانت از حقوق شهروندان و سلامت اداری شورای شهر شیراز تأکید کرد: اختلاف نظر درباره نحوه تخصیص بودجه، رویکرد فرهنگی یا نحوه اجرای برخی طرحها، بخشی از پویایی و نظارت شوراست و نباید آن را به معنای تقابل یا خصومت شخصی تفسیر کرد.
شیراز نباید در حوزه فرهنگی مغفول بماند
عضو کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورا با تأکید بر اهمیت رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری گفت: اگر به شاخصهای بودجهای نگاهی بیندازیم، میزان جذب اعتبار در حوزه عمرانی بسیار بیشتر از حوزه فرهنگی است. در حالیکه به باور من، سهم فرهنگی و گردشگری شهر شیراز به مراتب فراتر از توسعه کالبدی است و باید توجه ویژهتری به محلات، فرهنگسراها و مراکز مردمی و رفع محرومیت ها شود.
طاهری افزود: شهر شیراز در بخش کالبدی بدون شک نیازمند پیشرفت است، اما نباید حوزه مهم فرهنگی مغفول بماند. در کنار اجرای پروژههایی مانند بزرگراه شهید سلیمانی یا تکمیل خطوط مترو، لازم است ردیفهای بودجه فرهنگی محلات نیز تقویت شود تا فعالیتهای فرهنگی در سطح مساجد، محلهها و فرهنگسراها رونق گیرد.
وی ادامه داد: دولت فعلی نیز بر محوریت محلات و مساجد تأکید دارد، اما متأسفانه در سیاستهای شهری شاهد کمتوجهی به این موضوع هستیم. من به عنوان نماینده مردم وظیفه دارم این موارد را مطرح کنم؛ اگر سکوت کنم، به مردم پاسخگو نخواهم بود.
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به برداشتهای رسانهای از سخنانش گفت: گاهی نحوه بازتاب یک گفتوگو یا تیتر رسانهای باعث میشود بیاناتم بهگونهای تعبیر شود که گویی اختلاف یا تنش وجود دارد، در حالیکه هدف من نقد سازنده است. شهردار کنونی شیراز فردی خوشنام و از نیروهای توانمند شهر هستند و اختلاف دیدگاه من با ایشان دررعدم تفسیر مشترک در مبانی شناخت محرومیت ها و در حوزه اولویتبندیهای فرهنگی است، نه در اصل همکاری.
طاهری تصریح کرد: برخی از اعضای شورا نگاه عمرانی و کالبدیتری دارندکه بیشتر به توسعه زیرساختهای کالبدی حتی در امور مذهبی نظیر ایجاد موکبهای فلزی توجه دارند، اما من معتقدم فعالیتهای فرهنگی باید محله محور باشد. جوانان ما از مسجد فاصله گرفتهاند یا باصطلاح قهر کردهاند و باید با کار فرهنگی واقعی آنها را بازگرداند و با مسجد آشتی داد نه صرفاً با ساختوساز .
لزوم بازگشت اعضای تعلیقشده شورا طبق رأی وزارت کشور
عضو شورای شهر شیراز با اشاره به وضعیت دو عضو تعلیقی شورا گفت: این افراد دوران سختی را پشت سر گذاشتند و خانوادههایشان نیز در فشار سختی بودهاند. اکنون که حکم بازگشتشان از سوی وزارت کشور صادر شده و معاون عمرانی استاندار نیز مصاحبه کرده، انتظار میرود استانداری فارس هرچه سریعتر نامه بازگشت آنان را ابلاغ کند. امیدوارم همه اعضا با همدلی بر مسائل نظارتی و طرحهای اصلی شهر متمرکز شوند.
وی افزود: وزارت کشور رأی خود را صراحتاً اعلام کرده و حتی ذکر شده است که با توجه به انجام مراسم تحلیف در گذشته، نیازی به تکرار آن نیست. با این حال تاکنون اقدام عملی از سوی استانداری صورت نگرفته است.
به اعتقاد طاهری رسانهها نباید با طرح مکرر پروندههای گذشته یا پرداختن به حاشیهها، فضا را ملتهب کنند و تصریح کرد: اگر اشتباهی هم در گذشته رخ داده، دستگاه قضایی رسیدگی کرده و احکام آن صادر شده است. اکنون باید اجازه داد شورا با تمرکز بر وظایف خود و در آرامش به کار ادامه دهد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ادبیات مناسب در نقل گفتوگوها افزود: خواهش من از همه رسانهها این است که هنگام انتشار گفتوگوها، لحن و تیترها را بهگونهای انتخاب کنند که تنش ایجاد نشود و هسته اصلی پیام منتقل شود نه حواشی آن. هدف همه ما باید خدمت به مردم و حفظ شأن شورا و مدیران پرتلاش شهری است.