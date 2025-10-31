به گزارش ایلنا از خوزستان، علی رضا ایزدی امروز و در جریان افتتاح سالن استاد عزت الله نگهبان «پدر باستان شناسی ایران» در خوزستان با تاکید بر این موضوع که پرونده ثبت جهانی ایذه تا سه سال آینده تعیین‌تکلیف می‌شود، اظهار کرد: خوزستان با دارا بودن شمار بالایی از آثار ثبت‌شده در حوزه‌های ملموس، ناملموس و طبیعی، یکی از استان‌های پیشرو کشور در عرصه میراث ملی و جهانی است؛ با این حال هنوز ظرفیت‌های واقعی این استان آن‌گونه که شایسته است بالفعل نشده‌اند.

ایزدی با اشاره به تأکید دکتر صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، بر توجه ویژه به میراث خوزستان گفت: سفر اخیر ما به استان با هدف بررسی و تقویت روند ثبت آثار انجام شد و طی یکی دو هفته آینده نیز با دعوت دکتر جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، بار دیگر به استان سفر خواهیم کرد تا ارزیابی میدانی آثار را ادامه دهیم.

ایزدی همچنین از برگزاری نشست شورای ملی ثبت آثار به میزبانی خوزستان در زمستان امسال خبر داد و گفت: در حاشیه این نشست، جلسه‌ای ویژه درباره ثبت جهانی منظر فرهنگی-تاریخی ایذه برگزار می‌شود؛ اثری که در فهرست موقت یونسکو قرار دارد و دارای معیارهای برجسته تمدنی، تاریخی و هویتی است.

او ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی-تاریخی ایذه ظرف سه سال آینده تکمیل و برای بررسی نهایی به یونسکو ارسال شود.

