دادستان عمومی چمستان:

۳ نفر در پرونده خواننده مازندرانی به اتهام قتل عمد بازداشت شدند

دادستان عمومی و انقلاب چمستان از بازداشت ۳ نفر در پرونده خواننده مازندرانی، به اتهام قتل عمدی خبر داد و گفت: متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، ایمان حسن زاده اظهار کرد: در پی درگذشت یکی از خوانندگان استان مازندران در سال گذشته و شکایت اولیای دم، علیرغم اینکه در بدو امر، ادله‌ای مبنی بر قتل عمدی در پرونده، وجود نداشت ولی امروز با تحقیقات دقیق و گسترده، ابعاد تازه‌ای تحت عنوان قتل عمدی در این پرونده مشخص شده است.

دادستان چمستان افزود: در این راستا تحقیقات مقدماتی با وصف محرمانه انجام و در نهایت با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده و تحقیقات فنی و علمی صورت گرفته، عوامل دخیل در قتل شناسایی و در همین راستا ۳ نفر (تحت عناوین مشارکت و معاونت) تفهیم اتهام و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

حسن زاده با بیان اینکه انگیزه دقیق قتل هنوز کشف نشده است، تصریح کرد: متهمین از اعضای نزدیک خانواده مقتول هستند.

دادستان چمستان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و علت و انگیزه متهمین از قتل در حال انجام است.

