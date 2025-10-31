در نشست مشترک مدیران شرکت عمران و شهرداری صدرا مطرح شد؛
گام نهایی احداث آرامستان شهر صدرا / روند پایان کار مسکن مهر تسهیل می شود
در نشست مشترک مدیران شرکت عمران و شهرداری صدرا راهبردهای کلانی برای شتاببخشی به پروژههای عمرانی و توسعهای شهر صدرا مورد بررسی و تصمیمسازی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، این نشست با حضور مجتبی کرمیان رئیس هیئتمدیره، حسین ذوالقدر عضو هیئتمدیره شرکت عمران صدرا، علیرضا منصورآبادی و زارعی از معاونان شهرداری صدرا و جمعی از مدیران هر دو مجموعه برگزار شد.
از مهمترین دستاوردهای این نشست، تصمیم نهایی برای احداث آرامستان شهر صدرا بود. زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در شمالغرب شهر توسط شرکت عمران جانمایی و به شهرداری معرفی شده است. تمامی استعلامات ١٧گانه با پیگیری مستمر شهرداری اخذ شده و پس از تأیید کارگروه امور زیربنایی استان، مجوز بهرهبرداری صادر خواهد شد.
همچنین توافق شد شرکت عمران صدرا در تملک اراضی مورد نیاز برای تعریض بلوارهای زاگرس و بوریحان مشارکت کند؛ اقدامی که در بهبود شبکه ارتباطی و کاهش گرههای ترافیکی شهر نقش مؤثری خواهد داشت.
در بخش فرهنگی، کمک در احداث فرهنگسرا در فاز دو صدرا در دستور کار سال آینده قرار گرفت و مقرر شد زمین پروژههای فرهنگی دیگر از طریق تخصیص بخشی از اراضی فضای سبز تأمین شود.
در ادامه، موضوع تسریع روند پایان کار پروژههای مسکن مهر صدرا بررسی شد. مقرر شد با همکاری شهرداری، رفع نقایص فنی شناساییشده، تعیین عرصههای تفکیکی و قدرالسهم هر بلوک با جدیت دنبال شود. شرکت عمران صدرا نیز با استفاده از ظرفیت «بند پ تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۴» برای رفع نواقص پیمانکاران سابق و تسهیل صدور پایانکار اقدام خواهد کرد. این تصمیم گامی اساسی در رفع دغدغه چندینهزار خانوار ساکن در پروژههای مهر صدراست.
در بخش حملونقل شهری، بازگشایی محور شهید مطهرنیا به پروژه وحدت منوط به تعریض بلوار شهید خادم صادق عنوان شد. همچنین جابهجایی پایههای برق در شمال خیابان شهید مطهرنیا توسط شرکت عمران در حال برنامهریزی است و اداره برق موظف شد تأمین روشنایی مسیر را بر عهده گیرد.
با توجه به رشد جمعیت و ضرورت ساماندهی تردد عمومی، مقرر شد کارگروه کارشناسی مشترک میان شرکت عمران و شهرداری تشکیل شود تا موقعیتهای مناسب برای احداث پارکینگهای عمومی و پایانههای اتوبوس در سطح شهر شناسایی و معرفی شود.
در پایان، موضوع طرح بام صدرا در ارتفاعات شهر با هدف ایجاد مجموعهای تفریحی–خدماتی–گردشگری بهصورت مقدماتی مطرح شد و قرار شد طرح اولیه در جلسه بعدی ارائه شود.
طبق برنامهریزی انجامشده، جلسه پیگیری مصوبات ظرف دو هفته آینده در شرکت عمران برگزار میشود تا نتایج کارشناسی ارزیابی و مسیر توسعه پایدار شهر صدرا با رویکرد مشارکت نهادی ادامه یابد.