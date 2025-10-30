مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی استان خبرداد؛
برگزاری مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان گفت: با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای دست اندر کار در حوزه برق در مواقع ضروری، مانور پدافند غیر عامل، در نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی شرفی روز پنجشنبه هشتم آبان ماه در حاشیه مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در شرایط جنگی که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: در این مانو سطح آمادگی تیم آتش نشانی و گروه امداد و نجات نیروگاه جهت آمادگی و حفاظت از جان کارگران و تجهیزات نیروگاهی در شرایط جنگی مورد پایش قرار گرفت.
وی افزود: همافزایی، هوشمندی جمعی و آمادگی نیروهای انسانی در شرایط بحران میتواند در ارتقای بیش از پیش ایمنی و پایداری تولید برق در نیروگاه خرمآباد باشد.
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان به اهداف برگزاری این مانور اشاره کرد و گفت: ارزیابی هماهنگی و سرعت عمل نیروهای درون سازمانی با برون سازمانی در مواقع ضروری و هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از عمده اهداف برپایی این مانور است.
شرفی ادامه داد: این مانور در چند مرحله انجام شد که شامل، انفجار و ایجاد آتش سوزی فرضی درحوالی مخازن نیروگاه، مهار آتش و خنک نگهداشتن مخازن بود.
وی خاطرنشان کرد: در این مانور عملیاتی مانند مهار و اطفای آتش سوزی، انتقال مصدوم ازبلندترین برج نیروگاه به پایین، خنثی سازی مواد تخریبی دشمن و انتقال مصدومان فرضی به بیمارستان انجام شد.
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان تصریح کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد، همواره در مسیر اجرای اصول پدافند غیرعامل، ارتقای تابآوری تجهیزات حیاتی و صیانت از سرمایههای ملی و انسانی گامهای مؤثری برداشته و این رویکرد را به عنوان بخشی از مسئولیت حرفهای و ملی خود دنبال میکند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در شرایط جنگی در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد با حضور پرسنل واحد آتشنشانی و بهداری نیروگاه و نظارت، ترکارانی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان در محل نیروگاه برگزار شد.