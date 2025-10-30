برگزاری مانور پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی شرفی روز پنجشنبه هشتم آبان ماه در حاشیه مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در شرایط جنگی که به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: در این مانو سطح آمادگی تیم آتش نشانی و گروه امداد و نجات نیروگاه جهت آمادگی و حفاظت از جان کارگران و تجهیزات نیروگاهی در شرایط جنگی مورد پایش قرار گرفت.

وی افزود: هم‌افزایی، هوشمندی جمعی و آمادگی نیروهای انسانی در شرایط بحران می‌تواند در ارتقای بیش از پیش ایمنی و پایداری تولید برق در نیروگاه خرم‌آباد باشد.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان به اهداف برگزاری این مانور اشاره کرد و گفت: ارزیابی هماهنگی و سرعت عمل نیروهای درون سازمانی با برون سازمانی در مواقع ضروری و هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از عمده اهداف برپایی این مانور است.

شرفی ادامه داد: این مانور در چند مرحله انجام شد که شامل، انفجار و ایجاد آتش سوزی فرضی درحوالی مخازن نیروگاه، مهار آتش و خنک نگهداشتن مخازن بود.

وی خاطرنشان کرد: در این مانور عملیاتی مانند مهار و اطفای آتش سوزی، انتقال مصدوم ازبلندترین برج نیروگاه به پایین، خنثی سازی مواد تخریبی دشمن و انتقال مصدومان فرضی به بیمارستان انجام شد.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی لرستان تصریح کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد، همواره در مسیر اجرای اصول پدافند غیرعامل، ارتقای تاب‌آوری تجهیزات حیاتی و صیانت از سرمایه‌های ملی و انسانی گام‌های مؤثری برداشته و این رویکرد را به عنوان بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و ملی خود دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در شرایط جنگی در نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد با حضور پرسنل واحد آتش‌نشانی و بهداری نیروگاه و نظارت، ترکارانی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان در محل نیروگاه برگزار شد.

