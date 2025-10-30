خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد:

حادثه صنعتی در شهرک صنعتی آق‌قلا ۳ مصدوم برجای گذاشت

حادثه صنعتی در شهرک صنعتی آق‌قلا ۳ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1707205
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از مصدومیت ۳ کارگر در پی حادثه گیر کردن پا در دستگاه صنعتی ذوب آهن در شهرک صنعتی آق‌قلا خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری گفت: این حادثه صنعتی صبح امروز هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۱:۴۵ در کارگاهی واقع در شهرک صنعتی آق‌قلا رخ داد. 

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، یک تیم امدادی شامل ۳ نیروی امدادگر هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. 

وی تصریح کرد: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، یک نفر ۴۷ساله به دلیل تروما و گیر کردن پا در دستگاه صنعتی ذوب آهن، توسط تیم هلال‌احمر به بیمارستان آل جلیل آق قلا منتقل شد. 

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ