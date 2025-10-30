معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد:
حادثه صنعتی در شهرک صنعتی آققلا ۳ مصدوم برجای گذاشت
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان از مصدومیت ۳ کارگر در پی حادثه گیر کردن پا در دستگاه صنعتی ذوب آهن در شهرک صنعتی آققلا خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری گفت: این حادثه صنعتی صبح امروز هشتم آبانماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۱:۴۵ در کارگاهی واقع در شهرک صنعتی آققلا رخ داد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، یک تیم امدادی شامل ۳ نیروی امدادگر هلالاحمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، یک نفر ۴۷ساله به دلیل تروما و گیر کردن پا در دستگاه صنعتی ذوب آهن، توسط تیم هلالاحمر به بیمارستان آل جلیل آق قلا منتقل شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.