به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری گفت: این حادثه صنعتی صبح امروز هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۱:۴۵ در کارگاهی واقع در شهرک صنعتی آق‌قلا رخ داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: بلافاصله پس از اعلام اورژانس، یک تیم امدادی شامل ۳ نیروی امدادگر هلال‌احمر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، یک نفر ۴۷ساله به دلیل تروما و گیر کردن پا در دستگاه صنعتی ذوب آهن، توسط تیم هلال‌احمر به بیمارستان آل جلیل آق قلا منتقل شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان خاطرنشان کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

انتهای پیام/