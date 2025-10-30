به گزارش ایلنا، یک قلاده خرس قهوه‌ای در حوالی شهرستان سرچهان بر اثر برخورد با خودروی وانت از پای درآمد. این حادثه تلخ شب گذشته در یکی از جاده‌های کمربندی این منطقه رخ داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان، با تایید این خبر، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حیوان که یک خرس ماده بود، در زمان برخورد از عرض جاده عبور می‌کرد.

محمدرضا میرسلیمانی تاکید کرد: این اتفاق قابل پیش‌بینی و نتیجه مستقیم چند عامل تهدیدکننده است. خشکسالی‌های پیاپی و برداشت‌های غیراصولی از محصولات جنگلی، عرصه‌های طبیعی را بر حیات وحش تنگ کرده و آنها را برای یافتن آب و غذا به سمت مناطقی کشانده که در تعارض مستقیم با انسان است.

وی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از جاده‌های عبوری از مناطق حفاظت‌شده و کریدورهای مهاجرتی حیات وحش، فاقد کمترین تمهیدات ایمنی مانند علائم هشداردهنده، گارد ریل و زیرگذرهای امن هستند. این بی‌توجهی، شرایطی مرگبار برای گونه‌های باارزشی مانند خرس قهوهای ایجاد کرده است.

به گفته وی، لاشه این خرس برای انجام بررسی‌های بیشتر به اداره حفاظت محیط زیست انتقال یافت.

این رویداد بار دیگر بر لزوم توجه فوری به مساله امنیت جاده‌های عبوری از زیستگاه حیات وحش و همچنین مدیریت اثرات تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌های طبیعی تاکید می‌کند.

انتهای پیام/