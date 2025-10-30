رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
برگزاری رزمایشها و مانورهای تخصصی نشان از آمادگی مجموعههای مختلف دارد / ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برگزاری رزمایشها و مانورهای تخصصی در استانهای مختلف، در راستای کسب آمادگی بیشتر در سراسر کشور انجام خواهد شد و نشان از آمادگی مجموعههای مختلف دارد. چنین مانورهایی، نقش مؤثری در افزایش همافزایی، هماهنگی، توان عملیاتی و تعامل بیشتر بین دستگاههای اجرایی در زمان بروز حوادث خواهد داشت. اگر چه امیدواریم هیچ حادثهای کشور را تهدید نکند، اما آمادگی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ساجدینیا در حاشیه اجرای مانور تمار عیار اقتدار آفتاب مدیریت بحران استان مرکزی در منطقه کوکبیه شازند در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای این استان، افزود: هدف از اجرای چنین مانورهایی، این است که استانها در زمان بحران بتوانند به عنوان استان معین به یاری مناطق حادثهدیده بشتابند. معینبودن استانها برای استانهای دیگر مؤثر است و قطعاً تأثیرات مثبت خود را در میدان عمل واقعی نیز خواهد گذاشت.
وی به ظرفیتهای موجود کشور در حوزه امکانات امدادی و میزان آمادگی دستگاههای اجرایی اشاره کرده و ادامه داد: توانمندیهای بالایی در سطح بخشهای دولتی و خصوصی در پاسخ به حوادث وجود دارد. در این راستا جلسات متعددی با دستگاههای دولتی و خصوصی برگزار شده است. اصل و فلسفه برگزاری چنین مانورهایی نیز ارزیابی توانمندی کشور در حوزه مدیریت بحران است. مانورهایی که تاکنون در سطح کشور برگزار شده نشاندهنده وجود توانمندی مطلوب در کشور است.
در بخش خصوصی «قرارگاه ایران من» راهاندازی شده است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: در حوزه بخش خصوصی نیز «قرارگاه ایران من» راهاندازی شده که با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی مواجه شده است. این قرارگاه با هدف بسیج ظرفیت کارخانهها و معادن برای امدادرسانی در شرایط بحران راهاندازی شده است تا در صورت بروز سانحه در کشور مورد استفاده قرار گیرد. این قرارگاه با استقبال گسترده مواجه شده و میتواند پشتوانهای مهم برای مدیریت بحران کشور باشد. یقیناً این توانمندی را افزایش خواهیم داد.
ساجدینیا به دیگر مانورها و رزمایشهای برگزار شده اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در فرایند اجرای مانورهای اخیر، از جمله رزمایش سراسری آبوفاضلاب کشور که در استان اصفهان برگزار شد، نشان داد که در سطح کشور امکانات خوبی در حوزه آبوفاضلاب وجود دارد و اگر اتفاقی رخ داد میتوان از امکانات کشوری استفاده کرد. در این رزمایش آمادگی قابلتوجهی را در دستگاههای اجرایی شاهد بودهایم و امکانات موجود پاسخگوی بخش عمدهای از نیازهای بحران است.
وی بیان داشت: با دستور رئیسجمهور، خرید و تأمین تجهیزات جدید برای ارتقاء توان عملیاتی دستگاههای امدادی و خدماتی و آمادگی دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و این موضوع در نخستین جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور مطرح و پیگیری خواهد شد. پس از تصویب در شورای مذکور، این تجهیزات پس از تأمین و خریداری شدن در اختیار دستگاههای مرتبط مانند هلالاحمر، راهداری و بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت تا در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد.
آموزشهای عمومی در حوزه مدیریت بحران در حال پیگیری است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت آموزشهای عمومی در حوزه مدیریت بحران، تأکید کرد: این آموزشها در 2 بخش در حال پیگیری است. بخش نخست بر عهده جمعیت هلالاحمر قرار دارد که دورههای آموزشی مردمی و محلی را اجرایی میکند. بخش دوم نیز با همکاری صداوسیما، مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشوپرورش پیگیری میشود. تا این لحظه اقدامات خوبی در حوزه آموزش مدیریت بحران در بخشهای مختلف اتفاق افتاده است.
ساجدینیا ابراز داشت: در حوزه آموزشهای محلی و روستایی با همکاری هلالاحمر، برنامههای آموزشی برای روستاها و محلهها تدوین شده که به زودی از محلههای شهری و مناطق روستایی آغاز میشود. همچنین رایزنیهایی با صداوسیما برای پخش آموزشهای امدادی از طریق شبکههایی مانند شبکه آموزش در حال انجام است تا مردم به صورت گسترده از این آموزشها بهرهمند شوند. موضوعات مختلف در بحثهای امدادی، از طریق برنامههای آموزشی شبکههای مختلف پخش شود.
وی به اقدامات انجام شده در راستای ارائه مباحث مربوط به مدیریت بحران در واحدهای درسی دانشگاهی و کتب درسی دانشآموزان اشاره داشته و اضافه کرد: در حوزه آموزش عالی، چند واحد درسی مرتبط با مدیریت بحران در برنامه دانشگاهها لحاظ شده و از ترم بهمن ماه سال تحصیلی جاری به عنوان 2 واحد درسی ارائه خواهد شد. همچنین در آموزشوپرورش نیز اقدامات لازم برای گنجاندن مباحث مدیریت بحران در کتابهای درسی سال آینده در دست اقدام است.
ارزیابیها از اقدامات صورت گرفته مثبت است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به برگزاری مانورهای متعدد برای آمادگی مجموعه سازمانهای امدادی کشور اشاره کرده و گفت: امروز مانور اقتدار آفتاب در استان مرکزی برگزار شد که مانور بسیار خوب اجرا شده و واحدهای امدادی و خدماتی و دیگر واحدها در میدان حضور داشتند. قطعاً ارزیابیها از اقدامات صورت گرفته مثبت است. تمرین دورمیزی بسیار خوبی نیز انجام شده که بسیار خوب عمل شد و نشانگر آمادگی مجموعه استان است و در میدان هم اقدامات خوبی به عمل آمد.