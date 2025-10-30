با صدور رأی افراز ۱۰۲۲ هکتار زمین؛
اراضی موقوفه روستای نظامآباد قزوین تعیینتکلیف شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: مردم نظامآباد از امروز میتوانند برای ثبتنام در سامانه تعیین تکلیف و دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند، همچنین امکان دریافت اسناد اجاره اعیانی و نسق زراعی نیز فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در جلسه کارگروه تخصصی حل چالشهای اراضی موقوفه مقرر شد رأی افراز یک هزار و 22 هکتار اراضی موقوفه نظامآباد پس از سالها توقف اجرا شود.
حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این باره اظهارداشت: با توجه به سابقه تاریخی این اراضی، با همراهی اهالی روستا، اداره ثبت اسناد، دادگستری و متولیان موقوفه، توافقی حاصل شد که بر اساس آن، از 39 قطعه تقسیم شده، 29 قطعه به صورت غیرموقوفه به اهالی واگذار و 10 قطعه بهعنوان موقوفه تثبیت شود.
مجیدی در ادامه از تعیین تکلیف چند پلاک دیگر در استان از جمله کوهین و خاکعلی هم خبر داد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همدلی مردم و همکاری نهادهای مسئول، مشکلات مشابه در سایر مناطق نیز بهزودی حل وفصل شود.