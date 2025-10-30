به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در گفت و گو با خبرنگاران از نشست مشترکی با وزیر کار و فعالان حوزه صنایع غذایی کشور برای بررسی ظرفیت‌های این استان در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در این نشست وضعیت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی لرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تغییر رویکرد این بخش به‌سمت مدیریت علمی، اصلاح نژاد محصولات و توسعه زنجیره‌های تتاکید شد.

وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، بخشی از تولیدات کشاورزی لرستان به‌دلیل خام‌فروشی، سهم اندکی از سود بازار را نصیب کشاورزان کرده‌است، افزود: انجیر سیاه پلدختر سالانه ۵۰ تا ۵۳ هزار تن برداشت می‌شود، اما فروش بخش عمده‌ای از محصول به‌صورت خام و با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در مبدأ، در حالی است که همان محصول در بازارهای تهران با قیمت‌های چندبرابری به فروش می‌رسد.

به گفته شاهرخی اجرای طرح‌های فرآوری، خشک‌کردن، تولید مربا و سایر مشتقات این محصول می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای تا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم ایجاد کند.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت حضور نیروهای متخصص در حوزه مدیریت اقتصادی، بر شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در این استان با محوریت نخبگان انجام خواهد شد تا مسیر پیشرفت در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی با کمترین خطا طی شود.

شاهرخی به فعالیت‌های انجام‌شده در بخش شیلات نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته، فاز نخست پرورش ماهی‌های سردابی چم‌چیت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌های دولتی به بهره‌برداری رسیده است.

به‌گفته استاندار لرستان، آینده کشاورزی و شیلات در گروی برنامه‌ریزی علمی و تکیه بر توان متخصصان است و برنامه‌محوری در اولویت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قرار دارد.

شاهرخی همچنین از برنامه این استان برای جلوگیری از خام‌فروشی سنگ و مواد معدنی در بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: لرستان با دارا بودن ۱۸ نوع ماده معدنی فاخر، در شهرستان‌های چگنی، الیگودرز، ازنا، دورود و بروجرد، ظرفیت بالایی در فرآوری و صادرات دارد.

وی تصریح کرد: با هدف جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم صادرات غیرنفتی و با استفاده از تجربه موفق ایجاد شهرک فرآوری سنگ در استان همدان، طرح مشابهی را در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اجرایی کنیم.

انتهای پیام/