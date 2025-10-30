خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی چند بالا سیاه رودبار علی آباد کتول مهار شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری علی آباد کتول گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات جنگلی چند بالا سیاه رودبار شهرستان علی آباد کتول مهار شد وامیداریم  با اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

به گزارش ایلنای گلستان، محسن دروکی گفت: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه هفتم آبان در منطقه‌ای صعب‌العبور و صخره‌ای آغاز شد و با اعزام چند تیم متشکل از نیروهای منابع طبیعی و مردمی، در ساعت ۷ صبح پنج‌شنبه مهار شد. 

وی در ادامه افزود: نیروهای پشتیبانی در منطقه در حال آماده‌باش هستند و در صورت بروز حادثه مجدد به محل اعزام خواهند شد. 

وی همچنین افزود: این آتش‌سوزی که در یک منطقه حساس و جنگلی رخ داد می‌تواند تأثیرات منفی بر روی اکوسیستم و محیط‌زیست داشته باشد. 

رئیس اداره منابع طبیعی در ادامه گفت: تلاش‌های نیروهای منابع طبیعی و مردمی در مهار آتش نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و همکاری جامعه در مواجهه با بحران‌ها است و امیداریم با اقدامات پیشگیرانه و نظارت مستمر از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.

