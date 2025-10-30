مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان: مدرسهسازی یعنی آینده و رویاهای خوب برای کودکان
به گزارش ایلنا از بندرعباس، بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان هرمزگان، با حضور استاندار هرمزگان محمد آشوری، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی احمد مرادی، مدیر کل نوسازی مدارس مهدی باوقار زعیمی و جمعی از مسئولان استانی، خیرین نیکاندیش و فرهنگیان، در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد.
در این مراسم، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ضمن قدردانی از حضور و همراهی خیرین، ساخت مدرسه را هنر ساختن فردایی بهتر برای فرزندان این سرزمین دانست و گفت: مدرسهسازی یعنی آینده و رویاهای خوب برای کودکان؛ یعنی آگاهی، امید و ساختن فرهنگ جامعه. خیرین نه تنها ساختمانها را میسازند، بلکه در رویاهای کودکان مشارکت میکنند و آینده این کشور را رقم میزنند.
ضیایی با اشاره به شتاب نهضت مدرسهسازی در استان اظهار داشت: به لطف حمایتهای دولت و پیگیریهای استاندار محترم، ساخت مدارس در هرمزگان با سرعت چشمگیری در حال پیشرفت است. تاکنون ۳۵۰ مدرسه در قالب طرحهای مختلف احداث شده و ۱۶۰ مدرسه در مهر امسال به بهرهبرداری رسیده است. همچنین عملیات اجرایی بیش از ۶۰۰ مدرسه جدید در سطح استان آغاز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: آموزش و پرورش در دولت جدید به عنوان گفتمان اول کشور مطرح شده و در استان هرمزگان نیز با حمایت استاندار محترم، حرکت بزرگی در حوزه آموزش شکل گرفته است. امروز مشارکت خیرین، بنگاههای اقتصادی و مردم در امر مدرسهسازی، به فرهنگی ماندگار تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش آموزش در توسعه پایدار کشور تصریح کرد: ثروت واقعی هر جامعه از دل کلاسهای درس بیرون میآید. ما باید مدارس را مجهز، هنرستانها را بهروز و معلمان و مشاوران را توانمند کنیم تا فرزندانمان در مسیر رشد علمی و مهارتی گام بردارند.
ضیایی در پایان از همه خیرین و نیکاندیشانی که در مسیر ارتقای آموزش و پرورش هرمزگان همراهی کردهاند قدردانی کرد و گفت: مدرسهسازی تنها یک کار عمرانی نیست، بلکه اقدامی فرهنگی، انسانی و ماندگار برای ساختن آیندهای روشن است.