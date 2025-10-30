به گزارش ایلنا از خوزستان، این مدرسه‌ی پویا و پیشرفته با حمایت سازمان‌نوسازی مدارس کشور و خیران، به طور کامل ساخته شده و به چرخه آموزش اضافه خواهد شد.

مدرسه ۱۲ کلاسه «پردیس ایران» در ناحیه یک اهواز با پوشش بیش از ۶۶ هزار دانش‌آموز و سرانه‌ای کمتر از ۳.۲۴ مترمربع فضای آموزشی ساخته شده است.

این مدرسه نمادی از هم‌افزایی دولت، مردم و خیران برای آینده‌ای روشن‌ برای دانش آموزان است، این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۱۷ مترمربع احداث شد.

اعتبارات این طرح از محل منابع استانی طرح‌های عمرانی تامین شده و مدرسه‌ای با شاخصه سبز، پایدار و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده تاسیس شده است.

