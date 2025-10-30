خبرگزاری کار ایران
مدرسه‌ای که خشت آن در اهواز توسط رییس جمهور کار گذاشته شده بود، به بهره‌برداری رسید

مدرسه‌ای که خشت آن در اهواز توسط رییس جمهور کار گذاشته شده بود، به بهره‌برداری رسید
نخستین مدرسه طرح ملی عدالت آموزشی که در اولین سفر رییس جمهور به خوزستان در اهواز توسط دکتر پزشکیان خشت گذاری شده بود، امروز با حضور قائم‌پناه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این مدرسه‌ی پویا و پیشرفته با حمایت سازمان‌نوسازی مدارس کشور و خیران، به طور کامل ساخته شده و به چرخه آموزش اضافه خواهد شد.

مدرسه ۱۲ کلاسه «پردیس ایران» در ناحیه یک اهواز با پوشش بیش از ۶۶ هزار دانش‌آموز و سرانه‌ای کمتر از ۳.۲۴ مترمربع فضای آموزشی ساخته شده است.

این مدرسه نمادی از هم‌افزایی دولت، مردم و خیران برای آینده‌ای روشن‌ برای دانش آموزان است، این مجموعه آموزشی در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۱۷ مترمربع احداث شد.

اعتبارات این طرح از محل منابع استانی طرح‌های عمرانی تامین شده و مدرسه‌ای با شاخصه سبز، پایدار و الهام‌بخش برای نسل‌های آینده تاسیس شده است.

 

