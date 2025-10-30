به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدجعفر قائم پناه در این بازدید ضمن اطلاع از آخرین وضعیت این طرح، بر تسریع در کارها تاکید کرد.

۲۴ نقطه ورودی فاضلاب به رودخانه کارون در شهر اهواز وجود دارد که در سه سال اخیر اقداماتی برای حذف این ورودی‌ها انجام شده است که از جمله آن راه اندازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب در منطقه ملی راه می‌باشد.

با اتصال ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملی راه به تصفیه خانه شرق اهواز ، پس از گذشت ۳۰ سال ، چهار نقطه ورودی فاضلاب به رودخانه کارون حذف شد.

همچنین با اجرای فاز اول این طرح از ورود ۵۰ هزار مترمکعب فاضلاب به رودخانه کارون جلوگیری و به تصفیه خانه شرق اهواز منتقل خواهد شد.

در این بازدید صابر علیدادی مدیرعامل آبفا خوزستان، با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم در سفر رییس جمهور به استان خوزستان، بازدید از طرح جامع آب و فاضلاب اهواز بود، بیان کرد: در ۲، سه سال اخیر تلاش‌های زیادی برای اجرای این طرح انجام شد و از پیشرفت خوبی برخوردار است.

مدیرعامل آبفا خوزستان با اشاره به تکمیل بخش‌های مختلف فاضلاب اهواز در یک سال اخیر گفت: در همین راستا بخش ابتدایی فاز یک طرح جامع فاضلاب اهواز شامل بهره‌برداری از ۴.۵ کیلومتر میکرو تونل به روش ام تی بی ام، ۳۹۰ کیلومتر خطوط شبکه فرعی و اصلی و بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ ملی‌راه اجرا شد.

وی اظهار کرد: در مجموع فاضلاب اهواز از ۲۴ نقطه به رودخانه کارون سرازیر می‌شود که در فاز اول چهار نقطه را حذف و از ورود روزانه ۵۰ هزار مترمکعب فاضلاب به این رودخانه جلوگیری می‌کنیم.

علیدادی اعتبار هزینه شده در فاز اول طرح فاضلاب اهواز را بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

انتهای پیام/