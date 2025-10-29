رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛
قاتل متواری پس از دو دهه در شیراز شناسایی و دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان گفت: پیرمرد ٦٠ساله که در سال ١٣٨٠ مردی را در یکی از بخشهای شهرستان لارستان به قتل رسانده بود در شیراز دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل مردی ۵٠ساله در یکی از بخشهای شهرستان لارستان در سال ١٣٨٠ و متواری شدن متهم به مکان نامعلوم، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه دستگیری محکومین متواری بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان است، تصریح کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و بدست آوردن سرنخهایی دراینخصوص، مخفیگاه فاتل را در یکی از محلههای شیراز را شناسایی کردند.
سرهنگ حافظی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی استان با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه قاتل ٦٠ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.