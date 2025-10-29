خبرگزاری کار ایران
خیابانی در بندرانزلی به نام «غفور جهانی» نامگذاری شد

خیابانی در بندرانزلی به نام «غفور جهانی» نامگذاری شد
صادق صادق‌پور شهردار بندرانزلی در رابطه با نامگذاری خیابانی در شهر بندرانزلی به نام غفور جهانی گفت: غفور جهانی از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رود و نامگذاری این خیابان ادای دینی کوچک به خدمات ارزشمند وی است.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، نام یکی از خیابان‌های شهر بندرانزلی به پاس سال‌ها تلاش، افتخارآفرینی و نقش ماندگار “غفور جهانی” در عرصه فوتبال ملی و بین‌المللی به نام این چهره برجسته ورزشی نامگذاری شد.

صادق صادق‌پور شهردار بندرانزلی در توضیح این اقدام اظهار کرد: شهر بندرانزلی سرزمین مفاخر ملی و جهانی در رشته‌های گوناگون است و نام بسیاری از چهره‌های شاخص کشور با این شهر گره خورده است. غفور جهانی از بزرگ‌ترین و پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رود و نامگذاری این خیابان ادای دینی کوچک به خدمات ارزشمند ایشان است.

وی در ادامه افزود: مراسم رسمی رونمایی از این نامگذاری با حضور غفور جهانی و جمعی از اهالی ورزش و شهروندان برگزار خواهد شد. توجه به مفاخر و سرمایه‌های فرهنگی و ورزشی شهر، بخشی از هویت اجتماعی بندرانزلی است و شهرداری با تمام توان از این میراث ارزشمند پاسداری خواهد کرد.

 

