خیابانی در بندرانزلی به نام «غفور جهانی» نامگذاری شد
صادق صادقپور شهردار بندرانزلی در رابطه با نامگذاری خیابانی در شهر بندرانزلی به نام غفور جهانی گفت: غفور جهانی از بزرگترین و پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود و نامگذاری این خیابان ادای دینی کوچک به خدمات ارزشمند وی است.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، نام یکی از خیابانهای شهر بندرانزلی به پاس سالها تلاش، افتخارآفرینی و نقش ماندگار “غفور جهانی” در عرصه فوتبال ملی و بینالمللی به نام این چهره برجسته ورزشی نامگذاری شد.
صادق صادقپور شهردار بندرانزلی در توضیح این اقدام اظهار کرد: شهر بندرانزلی سرزمین مفاخر ملی و جهانی در رشتههای گوناگون است و نام بسیاری از چهرههای شاخص کشور با این شهر گره خورده است. غفور جهانی از بزرگترین و پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ فوتبال ایران به شمار میرود و نامگذاری این خیابان ادای دینی کوچک به خدمات ارزشمند ایشان است.
وی در ادامه افزود: مراسم رسمی رونمایی از این نامگذاری با حضور غفور جهانی و جمعی از اهالی ورزش و شهروندان برگزار خواهد شد. توجه به مفاخر و سرمایههای فرهنگی و ورزشی شهر، بخشی از هویت اجتماعی بندرانزلی است و شهرداری با تمام توان از این میراث ارزشمند پاسداری خواهد کرد.