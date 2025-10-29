دستگیری قاچاقچیان چوب در ارتفاعات لیسار
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: در عملیات مشترک یگان منابع طبیعی شمال تالش و حفاظت محیط زیست، قاچاقچیان چوب در منطقه حفاظتشده لیسار شناسایی و دستگیر شدند
به گزارش ایلنا از تالش، اصغر خودکار، رئیس اداره محیط زیست تالش گفت: در پی گشت و پایش و عملیات مشترک یگان منابع طبیعی شمال تالش با حفاظت محیط زیست، گروهی از سوداگران چوب که با سوءاستفاده از موقعیت کوهستانی منطقه حفاظتشده لیسار اقدام به قطع غیرقانونی درختان کرده بودند، در حین انتقال محموله چوبی دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد که در حال جابهجایی ۴۰ عدد الوار و ۶۰ عدد تیرچوبی از گونه باارزش راش بودند، با حضور بهموقع مأموران در ارتفاعات منطقه متوقف و بازداشت شدند. مقطوعات چوبی کشفشده با نظارت نیروهای حفاظتی به واحد منابع طبیعی جوکندان منتقل گردید.
رئیس اداره محیط زیست تالش اظهار داشت: برای متخلفان این پرونده مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته خواهد شد و روند قضایی با قاطعیت پیگیری میشود.
اداره حفاظت محیط زیست از عموم مردم، بهویژه دوستداران طبیعت و ساکنان بومی منطقه درخواست مینماید در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا با همکاری همگانی از تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.