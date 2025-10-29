سند نیروی انسانی وزارت علوم برای استخدام نیرو نهایی شد
معاون وزیر علوم از نهاییشدن سند نیروی انسانی این وزارت خبر داد و گفت: سند مشاغل نهایی شده و سند نیروی انسانی نیز تا یک ماه آینده آماده میشود که بر اساس آن، مجوز استخدام و جذب چند هزار نیروی جدید در دانشگاهها و مراکز پژوهشی اخذ خواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در نشست هماندیشی مدیران هستههای گزینش دانشگاهها و سازمانهای تابعه وزارت عنف که در دانشگاه اصفهان برگزار شد اظهار داشت: گزینش را نباید صرفاً یک فرآیند اداری و مقرراتی دانست؛ بلکه مأموریتی ملی، شرعی و انسانی است که با سرنوشت افراد و سرمایه انسانی نظام گره خورده است.
وی با اشاره به دشواری و حساسیت کار گزینش افزود: تصمیمگیری درباره پروندههایی که ممکن است بر آینده و مسیر زندگی افراد تأثیر بگذارد، بسیار دشوار است. در عین حال، باید ضمن رعایت حقوق افراد، از حقوق نظام جمهوری اسلامی نیز صیانت کنیم.
پندار با بیان اینکه بزرگترین تعداد هستههای گزینش در بین دستگاههای اجرایی کشور متعلق به آموزش عالی است، گفت: این گستردگی، مسئولیت ما را سنگینتر میکند و دقت در تصمیمگیریها باید در بالاترین سطح باشد.
معاون وزیر علوم با تأکید بر لزوم بهروزرسانی فرآیندها و نگاهها در گزینشها خاطرنشان کرد: گزینش امروز با گزینش ۴۰ سال پیش تفاوت دارد. باید شایستگیهای محیط کار را با معیارهای روز بسنجیم و علاوه بر تخصص، تعهد و اخلاق حرفهای را نیز ملاک قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره هستههای گزینش گفت: بر اساس فرمان امام، تجسس در احوال شخصی افراد جز در موارد خاص و امنیتی مطلقاً ممنوع است و نباید سؤالات غیرضروری یا غیرمرتبط با شغل مطرح شود. هدف گزینش، هدایت و اصلاح است، نه حذف.
پندار رعایت کرامت انسانی و احترام به افراد را از اصول اساسی گزینش دانست و افزود: در هر مرحله از بررسی پروندهها باید شأن و حرمت اشخاص حفظ شود. ما داوریم، نه قاضی، و تنها وظیفه داریم بر اساس قانون و انصاف داوری کنیم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش گزینش در سلامت اداری و مالی گفت: گزینش مناسب میتواند از بروز مفاسد و تخلفات پیشگیری کند. یک نیروی متعهد و متخصص نهتنها سلامت مالی و اداری را تضمین میکند، بلکه به افزایش بهرهوری نیز کمک میکند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه به پیگیری مسائل معیشتی کارکنان دانشگاهها اشاره کرد و اظهار داشت: اصلاح آییننامه فوقالعاده ویژه کارکنان و اعضای هیأت علمی انجام شده و امیدواریم با تصویب نهایی، طی هفتههای آینده اجرایی شود. در این اصلاحیه، موضوعاتی مانند حق فنی، سختی کار و سایر مزایا نیز لحاظ شده است.
وی همچنین از نهایی شدن سند نیروی انسانی وزارت علوم خبر داد و افزود: سند مشاغل نهایی شده و سند نیروی انسانی نیز تا یک ماه آینده آماده میشود. بر اساس آن، مجوز استخدام و جذب چند هزار نیروی جدید در دانشگاهها و مراکز پژوهشی اخذ خواهد شد و مراحل گزینش این افراد با دقت و سرعت انجام خواهد شد.
پندار گفت: هستههای گزینش باید همچنان با دقت، امانتداری و سرعت در انجام وظایف، زمینهساز ارتقای سلامت اداری و سرمایه انسانی آموزش عالی کشور باشند.