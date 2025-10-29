خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر ستاد انتخابات گیلان خبر داد:

آمادگی کامل ستاد انتخابات گیلان برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در دولت چهاردهم

آمادگی کامل ستاد انتخابات گیلان برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک در دولت چهاردهم
کد خبر : 1706855
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان جلسه ستاد انتخابات شهرستان لنگرود گفت: تمامی زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای این رویداد بزرگ ملی فراهم شده است و در این دوره، شمارش آرا بدون دخالت عامل انسانی انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا از لنگرود، محمدرضا محسنی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و دبیر ستاد انتخابات استان، در جلسه ستاد انتخابات شهرستان لنگرود با تأکید بر اهمیت انتخابات به‌عنوان نماد مردم‌سالاری دینی و مشارکت آگاهانه ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش، از آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانون‌مند خبر داد.

محسنی با اشاره به سابقه درخشان جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مستمر انتخابات در عرصه‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران، اتکای آن به رأی و اراده مردم است. سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت سازنده از ارکان اصلی تمام انتخابات به‌شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان گیلان و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی، هم زمان با سراسر کشور برای نخستین بار و در دولت چهاردهم، به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد، افزود: تمامی زیرساخت‌های فنی و اجرایی برای این رویداد بزرگ ملی فراهم شده است و در این دوره، شمارش آرا بدون دخالت عامل انسانی انجام خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای شفافیت، سرعت و دقت در روند برگزاری انتخابات است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان در پایان ضمن قدر دانی از اقدامات فرماندار؛ بخشداران و اعضای ستاد انتخابات شهرستان لنگرود اذعان داشت ؛«با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه جامع انتخابات و برنامه‌ریزی هدفمند، می‌توان زمینه‌ساز حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانون‌مند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ