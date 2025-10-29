دبیر ستاد انتخابات گیلان خبر داد:
آمادگی کامل ستاد انتخابات گیلان برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک در دولت چهاردهم
دبیر ستاد انتخابات استان گیلان جلسه ستاد انتخابات شهرستان لنگرود گفت: تمامی زیرساختهای فنی و اجرایی برای این رویداد بزرگ ملی فراهم شده است و در این دوره، شمارش آرا بدون دخالت عامل انسانی انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از لنگرود، محمدرضا محسنی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و دبیر ستاد انتخابات استان، در جلسه ستاد انتخابات شهرستان لنگرود با تأکید بر اهمیت انتخابات بهعنوان نماد مردمسالاری دینی و مشارکت آگاهانه ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش، از آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند خبر داد.
محسنی با اشاره به سابقه درخشان جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مستمر انتخابات در عرصههای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران، اتکای آن به رأی و اراده مردم است. سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت سازنده از ارکان اصلی تمام انتخابات بهشمار میآید.
وی با بیان اینکه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان گیلان و همچنین انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی، هم زمان با سراسر کشور برای نخستین بار و در دولت چهاردهم، بهصورت تمامالکترونیک برگزار خواهد شد، افزود: تمامی زیرساختهای فنی و اجرایی برای این رویداد بزرگ ملی فراهم شده است و در این دوره، شمارش آرا بدون دخالت عامل انسانی انجام خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای شفافیت، سرعت و دقت در روند برگزاری انتخابات است.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استان در پایان ضمن قدر دانی از اقدامات فرماندار؛ بخشداران و اعضای ستاد انتخابات شهرستان لنگرود اذعان داشت ؛«با بهرهگیری از ظرفیت سامانه جامع انتخابات و برنامهریزی هدفمند، میتوان زمینهساز حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و قانونمند شد.