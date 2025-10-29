به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور افزود: ظهر امروز مورخ ۷ آبان‌ماه، در پی تماس با سامانه ۱۲۵ و اعلام خبر انفجار در شهرک میانرود، تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۱۷ و ۱۴ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفایی ،تیم تجسس و ۱۱ نفر آتش‌نشان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که موج انفجار درون منزل دوطبقه، منجر به تخریب دیوارها و خسارات جدی شده است. تیم‌های عملیاتی ضمن ایمن‌سازی اولیه، اقدام به قطع گاز و برق ساختمان کردند و همزمان از طبقات این ساختمان و ساختمان‌های مجاور بازدید کرده و اقدامات لازم را در خصوص ریزش احتمالی دیوارها انجام دادند تا محل به طور کامل ایمن شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز عنوان کرد: متأسفانه دو نفر از ساکنین به شدت مصدوم شده بودند که حال یکی از آن‌ها وخیم اعلام شده است. مصدومان توسط نیروهای عملیاتی از منزل خارج و تحویل عوامل اورژانس گردیدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.

وی در پایان تأکید کرد: علت دقیق وقوع این انفجار توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی می‌باشد.

