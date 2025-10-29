خبرگزاری کار ایران
کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان

کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان از کشف چهار اثر باستانی نفیس از جنس سنگ کلریت در این استان خبر داد و گفت: این آثار پس از کشف و ضبط از حفاران و قاچاقچیان غیرمجاز تحویل این اداره کل شده است.

به گزارش ایلنا از میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان،‌ محمدهادی طهرانی‌مقدم روز چهارشنبه اعلام کرد: مجموعه کشف‌شده شامل پیکره شیر نر نشسته، بز مُسبک با شاخ نمادین، پیکره انسانی مرد و پلاک سنگی نقش عقاب است و قدمت آنها به نیمه دوم هزاره سوم پیش از میلاد باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه این آثار باستانی به همت پاسداران گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه کشف شدند،‌ اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسان میراث فرهنگی نشان می‌دهد ۲ اثر از این مجموعه دارای اصالت تاریخی هستند و تأیید نهایی اصالت ۲ اثر دیگر که با دقت و مهارت بالا ساخته شدند، نیازمند پژوهش‌های آزمایشگاهی‌ است.

طهرانی‌مقدم افزود: محل دقیق پیدایش این آثار به‌دلیل فعالیت‌های غیرمجاز حفاران تاکنون مشخص نشده اما با توجه به ویژگی‌های فنی و هنری به احتمال زیاد از حوزه فرهنگی جازموریان (جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان) یا دشت جیرفت به‌دست آمده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: حجاری‌های ظریف، نقش‌پردازی‌های دقیق و تزیینات پیچیده این اشیا بیانگر سطح بالای هنر و مهارت هنرمندان در تمدن‌های باستانی جنوب‌شرق ایران است.

طهرانی‌مقدم تأکید کرد: بررسی‌های علمی و مطالعات آزمایشگاهی این آثار می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره هنر، باورها و نمادهای فرهنگی مردمان باستانی منطقه جیرفت و جازموریان در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

به گفته وی، بر اساس بررسی های صورت گرفته ارزش ریالی این آثار بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است.

