فارس صدرنشین کشور در کشت انار شد

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه برداشت انار اواخر شهریور ماه شروع شده است و تا پایان آبان ماه ادامه‌دارد، افزود: استان فارس با سطح ۲۸ هزار و ۶۵۹ هکتار باغ انار رتبه نخست سطح زیر کشت این محصول در کشور را دارد که از این سطح بیش از ۲۷ هزار هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه بهترین ارقام انار در استان فارس، رباب، شیرین شهوار، حسین آقایی، کدرو، اشکفتو داراب، بریت و درگزی هستند، تصریح کرد: توسعه و ایجاد ۴ باغ الگویی ارقام نرم هسته در شهرستان‌های نی ریز، زرقان، داراب و ممسنی و ۸ باغ سازگاری با ارقام جدید انار واندرفول در شهرستان‌های داراب، شیراز، کازرون، مرودشت، ممسنی و نی ریز از‌جمله اقدامات شاخص این سازمان به شمار می‌رود.

این مقام مسئول؛ با اشاره به فعالیت ۱۰ واحد صنایع فرآوری در شهرستان‌های ارسنجان، پاسارگاد، خرمبید، سپیدان، مرودشت و نی ریز، گفت: تولیدات این صنایع، شامل رب انار و آب انار طبیعی است که با جذب ماده خام به میزان ۵۹ هزار و ۵۰۰ تن، ظرفیت تولید پنج هزار و ۵۰ تن محصول فرآوری شده در سال را دارند.

اشتغال مستقیم بیش از ۱۰ هزار نفر، اشتغال فصلی قریب به ۳۰۰ هزار نفر و وجود کارشناسان مجرب در بخش اجرا و تحقیقات از‌جمله نقاط قوت در حوزه تولید این محصول به شمار می‌رود که سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به آن اشاره کرد.

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه صادرات و فرآوری محصول انار استان فارس، به بیان چالش‌های موجود پرداخت و خاطر‌نشان کرد: محدودیت منابع آب، اصلاح ضوابط و قوانین صادرات ارقام تجاری، افت قیمت محصول در اوج زمان‌برداشت و کنترل آفات و بیماری‌های میوه از‌جمله مواردی است که با استفاده بهینه از منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند مدیریت می‌شوند.

بهجت حقیقی با بیان اینکه، طعم و عطر و رنگ منحصر‌به‌فرد انار فارس، از ویژگی‌های بارز انار این استان به شمار می‌رود، تاکید کرد: محصول انار بیش از ۵۵ هکتار از باغ‌های انار استان فارس دارای شناسه سلامت محصول از سامانه سماک هستند که در راستای اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی اجرا شده و این استان را در رتبه دوم کشوری قرار داده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عمده شهرستان‌های تولید کننده انار در این استان براساس بیشترین سطح باغ را داراب، خفر، نی ریز، شیراز، استهبان، بختگان، فسا، کازرون، ارسنجان و مرودشت عنوان کرد و گفت: علاوه بر تامین نیاز انار استان، این محصول به سایر استان‌ها و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود.

