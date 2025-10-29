به گزارش ایلنا، علیرضا فرجی، کارشناس هواشناسی مازندران با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی برای این سامانه، اظهار داشت: فعالیت این سامانه از صبح پنج‌شنبه آغازشده و تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت. در این مدت، بارش باران، وزش باد شدید موقتی و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه افزود: بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد جاده‌ای، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی ازجمله مخاطرات پیش‌رو است.

فرجی همچنین با هشدار نسبت به خسارت به سازه‌های کم مقاومت، از شهروندان خواست از کوهنوردی، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های گردشگری در ارتفاعات خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: دریای خزر نیز طی امروز مواج و فردا طوفانی خواهد بود و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

انتهای پیام/