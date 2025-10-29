خبرگزاری کار ایران
رئیس آتش‌نشانی خبرداد؛

انفجار در میانرود شیراز/ تخریب کامل طبقه اول یک منزل دو‌ طبقه

انفجار در میانرود شیراز/ تخریب کامل طبقه اول یک منزل دو‌ طبقه
کد خبر : 1706690
رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز گفت: ساعت ۱۰:۵۹ امروز چهارشنبه هفتم آبان انفجار لحظه‌ای در یک منزل دو طبقه واقع در میانرود فاز یک، خیابان میخک شیراز، منجر به تخریب طبقه اول این ساختمان شد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور به خبرنگاران گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز فرماندهی عملیات، نیروهای امدادی از ایستگاه‌های ۳، ۱۴ و ۱۷ آتش‌نشانی شیراز به محل اعزام شدند.

وی یادآور شد: جزئیات بیشتر و علت وقوع حادثه متعاقباً از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
