خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان

پیش‌بینی کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1706684
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان و بلوچستان گفت: نواحی شمالی و مرکزی استان از صبح جمعه تا بعدازظهر شنبه (۹ تا ۱۰ آبان) با افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک و کاهش محسوس دما روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش ایلنا، علی ملاشاهی روز چهارشنبه با  اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های جوی، وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان در نواحی شمالی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این پدیده می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در مسیرهای منتهی به شمال سیستان و بلوچستان، افزایش غبار در زاهدان و مناطق شرقی و نیز احتمال تاخیر در پروازها شود.

وی با اشاره به توصیه‌های هواشناسی، تاکید کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کرده و نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند.

ملاشاهی افزود: با توجه به وزش باد شدید، رانندگان ضمن رعایت احتیاط در جاده‌ها از توقف در حاشیه مسیرها خودداری کنند و از اجرای عملیات عمرانی در فضای باز پرهیز شود، کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی برای ایمن‌سازی محصول ها و سازه‌های گلخانه‌ای و دامی اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ