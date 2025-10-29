خبرگزاری کار ایران
مدیر تعاون روستایی استان خبرداد؛

آغاز خرید تضمینی دانه سویا در گلستان با نرخ ۴۳ هزار تومان

کد خبر : 1706683
مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: خرید تضمینی دانه سویا با نرخ هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان در مراکز شبکه تعاون روستایی آغاز شده و وجه کشاورزان بلافاصله پس از ثبت در سامانه پرداخت می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، محمدرضا جامی اظهار کرد: خرید تضمینی دانه سویا برای سال زراعی جاری با قیمت هر کیلوگرم ۴۳ هزار تومان در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان آغاز شده است. این خرید به‌صورت تضمینی و به سفارش بخش خصوصی از طریق اتحادیه تعاون روستایی استان به عنوان مباشر انجام می‌شود. 

وی افزود: تمام محصول سویا در استان پیش‌فروش شده و خریداران بخش خصوصی با ارائه تضامین و پرداخت وجوه لازم، آمادگی کامل برای خرید محصول تولیدی کشاورزان را دارند. به همین دلیل هیچ‌گونه نگرانی در زمینه پرداخت وجه به کشاورزان وجود ندارد و بلافاصله پس از ثبت خرید در سامانه، وجوه آنان پرداخت می‌شود. 

جامی با اشاره به برآورد جهاد کشاورزی استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۰ هزار تن دانه سویا در گلستان تولید شود و در صورت افزایش تولید نیز، هیچ مشکلی برای خرید و پرداخت وجه وجود نخواهد داشت. 

وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۱۳ هزار تن دانه سویا در استان تولید و خریداری شد، اما امسال به دلیل افزایش سطح زیرکشت محصول جایگزین مانند برنج، میزان تولید سویا اندکی کاهش یافته است. 

مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین قیمت خرید امسال را برای کشاورزان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت ۴۳ هزار تومانی دانه سویا حدود ۱۳ هزار تومان بالاتر از ارزش واقعی محصول است که به دلیل مشوق‌های وارداتی به خریداران بخش خصوصی پرداخت می‌شود. بر اساس این طرح، هر یک کیلوگرم خرید دانه سویا معادل دریافت مجوز واردات ۲۸ کیلوگرم نهاده وارداتی برای خریداران است که انگیزه آن‌ها را برای خرید محصول داخلی افزایش داده است.

