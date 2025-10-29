خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«محمد امین خوارزمی» محیط‌بان زندانی آزاد شد

«محمد امین خوارزمی» محیط‌بان زندانی آزاد شد
کد خبر : 1706597
لینک کوتاه کپی شد.

محمد امین خوارزمی، محیط‌بان زندانی، پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز چهارشنبه (۷آبان ماه) محمد امین خوارزمی، محیط‌بان زندانی، پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد. 

محمد امین خوارزمی، محیط بان کرمانی است که سال ۱۴۰۱ در جریان ماموریت حفاظت از مناطق طبیعی شهرستان «رابر» به‌طور غیرعمد موجب مرگ یکی از شکارچیان شد؛ حادثه‌ای که پرونده قضایی پیچیده‌ای را رقم زد و در نهایت، با گذشت تحسین‌برانگیز خانواده شکارچی جان باخته، خوارزمی پس از تحمل سه سال حبس از زندان آزاد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ