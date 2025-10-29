مدارس و ادارات ۶ شهر خوزستان در نوبت صبح امروز چهارشنبه غیر حضور و دور کار هستند

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت کلیه مدارس شهرهای اهواز کارون باوی حمیدیه هویزه و دشت آزادگان در روز چهارشنبه ۷ آبان به صورت غیر حضوری و ادارات در این شهرستانها به صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، بر اساس تصمیم بامداد امروز کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار دود ناشی از آن در نیمهغربی استان، و همچنین افزایش میزان آلایندهها بر اثر فعالیتهای صنعتی و کشاورزی،فعالیت مدارس روز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ در نوبت صبح در شهرستانهای حمیدیه، اهواز، باوی و کارون بهصورت غیرحضوری و ادارات این شهرستان ها به صورت دورکاری برگزار شدند.
به گزارش ایلنا، اعلام دیرهنگام چنین تصمیماتی، آنهم در ساعاتی که اکثر مردم در خواب هستند، از جمله موارد مورد اعتراض شهروندان میباشد.