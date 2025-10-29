خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون استان خبر داد؛

اجرای طرح ملی اتصال (طاها) به زودی در هرمزگان آغاز می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز قریب الوقوع اجرای طرح ملی اتصال(طاها) در ا ستان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد، کارگاه‌های محلی و کسب وکارهای کوچک طراحی شده و به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، کیامرث برخورداری اظهار کرد: طرح اتصال (طاها) با محوریت شناسایی ظرفیت‌های محلی، عارضه یابی مشکلات تولید، طراحی مداخلات مؤثر و تأمین مالی هوشمند در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد .

وی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان کوچک و بازارهای مصرف است تا باتسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش هزینه تولید و همکاری با شرکتهای بزرگ، تعاونیها و صادرکنندگان،زمینه فروش منظم و سودآورمحصولات در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود .

برخورداری با اشاره به نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در اجرای این طرح گفت: این اداره کل باتکیه بر مشارکت مردم و تولیدکنندگان، آموزشهای لازم را ارائه داده و نقش تسهیل گر و پشتیبان را برعهده خواهد داشت

وی از کارگاه‌های کوچک، تعاونیها و تولیدکنندگان محلی خواست برای مشارکت در طرح و تکمیل پرسش نامه توانمندسازی، به پایگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir و یا اداره کل به آدرس www.hormozgan.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

