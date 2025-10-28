اجرای ۴۲۷ یادواره شهدای مدرسه محور در سطح مدارس استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ احد انوشه،در نشست خبری با رسانه ها بیان کرددر راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سازمان بسیج دانش آموزی استان آذربایجان غربی اقدام به برگزاری ۴۲۷ یادواره واحد یا همان« مدرسه محور» و ۱۷ یادواره شهرستانی پیش‌بینی و در حال اجرا دارد.

وی افزود: همچنین در راستای کنگره ۱۲ هزار شهید استان اجلاسیه دانش آموزی نیز پیش بینی و در حال اجرا است.

انوشه، با اشاره به اهمیت تحقق منویات فرماندهی در زمینه ترویج گفتمان ایثار و شهادت در بدنه دانش‌آموزی، بر ضرورت اجرای برنامه‌های هدفمند تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در پیوند با کنگره ملی بزرگداشت ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی، سازمان بسیج دانش‌آموزی در یک برنامه جامع و هدفمند، تمامی ظرفیت‌های واحدی و شهرستانی خود را فعال کرده و این طرح، بر پایه یادواره‌های محوری بنا شده تا از این طریق، مفاهیم بنیادین دفاع مقدس به صورت مستقیم در محیط آموزشی نهادینه شود.

مسئول فرهنگی سازمان بسیج دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی گفت: جذابیت و عمق محتوایی این یادواره‌ها از طریق استفاده از راویان برجسته دفاع مقدس تأمین شده است که به تبیین وقایع هشت سال جنگ تحمیلی می‌پردازند و همچنین، برای اثرگذاری عمیق‌تر، از ظرفیت‌های هنری دانش‌آموزان شامل اجرای گروه‌های نمایشی فعال و سرودهای دانش‌آموزی مرتبط با آرمان شهدا استفاده می‌شود.

انوشه بر ارتقاء کیفی مراسم امسال تأکید کرد و افزود: امسال رویکرد ما بر افزایش چشمگیر شکوه و کیفیت برگزاری مراسم نسبت به سال‌های گذشته است و این ارتقاء کیفی به صورت موردی و ویژه برای واحد‌های پیشگام تعریف شده است تا با الگوبرداری عملی و برنامه‌های متراکم‌تر، تأثیرگذاری مضاعف در زمینه نهادینه‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نسل آینده ایجاد کنیم.

