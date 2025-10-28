دستگیری سریع عامل نزاع و درگیری مسلحانه منجر به جرح در بندرانزلی
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از شناسایی و دستگیری سریع عامل اصلی یک فقره نزاع و درگیری مسلحانه با سلاح سرد که منجر به مجروحیت یکی از شهروندان شده بود در کمتر از چند ساعت خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ «امیر وهابزاده» فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و نزاع خیابانی در یکی از خیابانهای اطراف بندرانزلی بلافاصله ماموران گشت و پلیس اطلاعات این شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه حاکی از آن بود که فردی با استفاده از سلاح سرد (قمه و چاقو) اقدام به درگیری با ۳ نفر از شهروندان کرده و در این نزاع، یکی از طرفین درگیری را با ضربه چاقو مجروح کرده و به سرعت با یک دستگاه خودرو از صحنه متواری گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با تاکید بر حساسیت موضوع و لزوم برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ آرامش شهروندان، شناسایی هویت و محل اختفای متهم به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.
این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی منسجم و در کمتر از چند ساعت خودروی متهم فراری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی شد. طی هماهنگیهای لازم با مقام قضائی حکم توقیف خودرو و دستگیری متهم صادر شد.
سرهنگ «وهابزاده» خاطرنشان کرد: ماموران پس از توقیف خودرو متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی دلالت دادند. متهم ۲۰ساله در بازجوییهای صورت گرفته صراحتا به بزهکاری خود اعتراف و ضمن تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
وی در پایان گفت: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه قانونشکنی و اخلال در امنیت جامعه برخورد خواهد کرد.