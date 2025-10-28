هشدار نارنجی در مازندران؛ بارش شدید، افت دما و خطر سیلاب در مناطق ساحلی و کوهستانی

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳، از فعالیت سامانه بارشی از صبح پنجشنبه ۸ آبان تا صبح جمعه ۹ آبان خبر داد. این سامانه با بارش باران، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع تگرگ، مخاطراتی جدی برای مناطق مختلف استان به‌ویژه نواحی ساحلی و میان‌بند به همراه دارد.

نوع مخاطره شامل بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه در مناطق جلگه‌ای و تا ۱۵ درجه در ارتفاعات و احتمال وقوع تگرگ اعلام‌شده است. منطقه اثر این سامانه کل سطح استان را در برمی‌گیرد، اما مناطق ساحلی و میان‌بند بیشترین تأثیر را خواهند داشت.

بر اساس این هشدار، مخاطراتی نظیر آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و خسارت به سازه‌های کم مقاوم پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی مازندران توصیه کرده است که از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری، کانال‌های هدایت آب در سطح شهرها پاک‌سازی شود.

همچنین تردد در محورهای کوهستانی بااحتیاط انجام گیرد و فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی به تعویق افتد.

اداره کل هواشناسی از هم استانی‌ها خواست تا نسبت به محکم سازی سازه‌های سست‌بنیان اقدام کرده و برداشت شالی‌های رسیده تسریع شود و تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی، دامداری، گلخانه‌داری و باغداری اتخاذ گردد.

انتهای پیام/