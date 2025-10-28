خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

زورگیر مسلح سارق طلاجات بانوان در ارومیه دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری زور گیر مسلح سارق طلاجات بانوان در ارومیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی شکایت خانمی مبنی بر سرقت دستبند طلای وی توسط فردی ناشناس مسلح، هنگام پارک خودروی خود در پارکینگ آپارتمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و با انجام تحقیقات گسترده میدانی، متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و در بازجویی های پلیس اذعان داشت که در محلات شهر ارومیه اقدام به پرسه زنی و شناسایی خانم هایی که طلا داشتند کرده و پس از تعقیب آنها در یک موقعیت مناسب به روش زورگیری و تهدید با سلاح گرم اقدام به ربودن طلای آنها می کرد.

سردار جهانبخش با اشاره به اینکه متهم با این روش تاکنون اقدام به ۷ فقره سرقت کرده بود، تصریح کرد: نامبرده پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی استان  در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان به ویژه بانوان، هنگام ورود یا خروج از پارکینگ منازل کاملاً هوشیار باشند و از به نمایش گذاشتن طلا و جواهرات خودداری کرده و در صورت مواجهه با سارقین، ضمن حفظ خونسردی، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

