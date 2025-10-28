یک هزار کارشناس رسمی در استان فعالیت دارند /عمده خدمات کارشناسی در حوزه راه و ساختمان و کشاورزی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حیدر عبدی‌پور امروز سه شنبه در همایش روز کارشناس با بیان اینکه با توجه به قانون تسهیل کسب‌وکار، هر سال آزمون جذب کارشناس برگزار می‌شود اظهار کرد: لایحه تصویب کارشناسی در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و اکنون کانون کارشناسان لرستان وارد بیست و یکمین سال استقلال خود شده و یکی از کانون‌های پیشرو در سطح کشور است چراکه کارشناسان آن عمدتا از مدیران سابق و برجسته استان و یا کارشناسان متخصص در بخش‌های دولتی و خصوصی هستند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در خصوص حوزه‌های فعالیت کارشناسان گفت: عمده خدمات کانون در رشته‌های تخصصی مربوط به حوزه‌های «راه و ساختمان»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «برق، ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانجات»، «حقوق خانواده» و «وسائط نقلیه» است.

وی با بیان اینکه یک هزار کارشناس رسمی در استان فعالیت دارند گفت: این کارشناسان در ۱۱ گروه تخصصی سازماندهی شده‌اند و به طور متوسط سالانه ۱۰ هزار فقره خدمات کارشناسی آن‌ها به مراجع قضایی، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ارائه می‌شود.

عبدی پور اظهار کرد: این آمادگی وجود دارد نیاز کارشناسی در همه مراحل زندگی و متناسب با پیشرفت تکنولوژی و توسعه همه‌جانبه از طریق کارشناسان کانون تامین شود تا در راستای تحقق شعار استاندار مبنی بر عمل متفاوت، همگام و هم‌فکر در راستای توسعه خدمات کارشناسی و حرکت به سوی تلفیق علم، تخصص و تجربه حرکت کردیم.

وی افزود: در حالیکه در کل کشور ۱۲ گروه کارشناسی وجود دارد در لرستان، ۱۱ گروه کارشناس فعال هستند و ارائه خدمت می‌کنند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با بیان اینکه گروه‌های کارشناسی شامل ۷۱ رشته تخصصی زیرشاخه هستند ادامه داد: با تلاشی که در هیات مدیره صورت گرفته تاکنون توانسته‌ایم ۵۳ رشته تخصصی را در استان فعال کنیم.

عبدی‌پور در خصوص جذب کارشناس جدید نیز افزود: بر اساس آخرین آمار در سال ۱۴۰۲ موفق به جذب ۱۷۰ کارشناس شدیم که از این تعداد پروانه ۱۲۰ نفر تا پایان سال ۱۴۰۴ صادر شده است و به جمع کارشناسان استان اضافه می‌شوند.

وی اظهار داشت: همچنین آزمون سال ۱۴۰۳ نیز برگزار شده و مراحل اداری برای ورود حدود ۱۸۰ نفر به پروسه یک‌ساله کارآموزی در حال انجام است که پیش‌بینی می‌شود این افراد نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به کانون اضافه شوند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان مهمترین چالش این حوزه راعدم اجرای صحیح تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان در استان عنوان کرد و گفت: با وجود اینکه تعرفه‌ها مصوب رییس قوه قضاییه بوده اما حق‌الزحمه کارشناسی هنوز جایگاه واقعی خود را در لرستان پیدا نکرده است.

عبدی‌پور تاکید کرد: این موضوع عامل منفی در انگیزه همکاران نبوده و نیست اما به عنوان هیات مدیره موظف به پیگیری مطالبات هستیم.

وی یکی دیگر از مشکلات راعدم استفاده کافی از ظرفیت کارشناسان در جامعه دانست و افزود: افزایش پرونده‌های قضایی در بسیاری از موارد به دلیل‌عدم استفاده از نظر کارشناس است که این مهم باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش میزان شکایات و آمار مراجع قضایی، خسارت به مردم در معاملات نیز کمتر می‌شود.

