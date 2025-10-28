آغاز انتخاب نمایشهای جشنواره تئاتر استانی فارس
احکام داوری هیات انتخاب آثار در آغاز مرحله بازبینی آثار با حضور معاون هنری و سینمایی، رییس گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس اهدا شد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حضور در جمع داوران انتخاب آثار سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس ضمن قدردانی از زحمات این هنرمندان از حضور پرشور هنرمندان تجلیل کرد.
مهدی رنجبر افزود: استقبال پرشور هنرمندان سراسر فارس و حضور جوانان در کنار هنرمندان با سابقه در این دوره جشنواره نشانگر اعتماد اهالی تئاتر فارس به این دوره جشنواره است.
رنجبر با قدردانی از نوید جعفری به پاس حضورش به عنوان دبیر این دوره جشنواره افزود: حضور یک هنرمند فعال و جوان و همراهی یک تیم قدرتمند اجرایی در کنار او یکی از نقاط قوت این جشنواره است و شاهد تلاش ها و تاکید او بر شفافیت و استفاده از افراد متخصص در این دوره بوده ایم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ضمن تقدیر از هیات داوران انتخاب آثار افزود: حضور ۵ هنرمند فعال که ترکیبی از هنرمندان شیراز و شهرستان با سوابق درخشان و دانش علمی هستند از نقاط قوت این دوره است و قطعا با دقت و تیزبینی شما عزیزان شاهد انتخاب بهترین آثار در این دوره به عنوان نمایندگان تئاتر فارس خواهیم بود.
رنجبر در حاشیه این دیدار از درخشش هنرمندان تئاتر استان فارس در جشنواره ملی تئاتر اقتباس و جشنواره ملی چشمه تجلیل کرد و افزود: موفقیت هنرمندان تئاتر استان فارس و بالا بردن پرچم فرهنگ و هنر این استان در رویدادهای کشوری نشانگر عزم جدی، خلاقیت و توانمندی هنرمندان این استان است.
معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز با قدردانی از حضور این هنرمندان به عنوان داوران انتخاب آثار اظهار امیدواری کرد با حضور این ۵ هنرمند باسابقه و فعال تئاتر فارس شاهد حضوری آثاری با کیفیت و قابل توجه در جشنواره امسال باشیم.
سولماز دهقانی افزود: استقبال پرشور هنرمندان مختلف استان در این دوره نشانگر فضای اعتماد و امید در تئاتر فارس است که امیدوارم با همدلی و همراهی همه هنرمندان فعال تئاتر شاهد موفقیت روزافزون هنرمندان استان باشیم.
آلاله پروانه رییس گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این برنامه با آرزوی موفقیت برای همه هنرمندان تئاتر فارس از حضور و زحمات داوران انتخاب آثار جشنواره قدردانی کرد و گفت: بی شک حفظ عدالت و شفافیت اصلی ترین هدف در این دوره جشنواره خواهد بود و قطعا با حضور این داوران که هر کدام سابقه درخشانی در زمینه تولید تئاتر در چند دهه گذشته داشته اند شاهد این اتفاق خواهیم بود.
دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس نیز در حاشیه داوری آثار جهت حضور در جشنواره با بیان اینکه امسال شاهد حضور پرشور هنرمندان استان فارس از این دوره جشنواره بودیم، گفت: آثار نمایشی هنرمندان مختلف استان فارس در سه بخش تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی و تئاتر عروسکی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
نوید جعفری افزود: حضور بیش از ۴۷ اثر در بخش صحنه ای، ۲۶ اثر در بخش تئاتر خیابانی نشانگر اعتماد هنرمندان به سلامتی و شفافیت این دوره از جشنواره است.
دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس با بیان اینکه در این دوره شاهد حضور آثار هنرمندان جوان در کنار هنرمندان با سابقه در کنار هم هستیم افزود: خوشبختانه امسال با عمل به شیوه نامه برگزاری جشنواره تمامی آثار شرکت کننده پس از اجرای عمومی و دریافت بازخورد مخاطبان علاوه بر ارسال آثاری کامل تر و قابل قبول، فرصتی برای ویرایش و اصلاح نقاط ضعف داشته اند و همین مورد باعث پربارتر شدن جشنواره امسال خواهد شد.
در این نشست صمیمی احکام هیات داوران انتخاب آثار با حضور سولماز دهقانی معاون هنری و سینمایی، آلاله پروانه رییس گروه هنری، نوید جعفری دبیر جشنواره، امیر خواجه میرکی دبیر اجرایی جشنواره و علیرضا موسوی ناظر داوری به اعضای انتخاب آثار متشکل از هادی امامی مقدم، محمد صادق علی پور، مهری منصوری، مریم شکری و محمد رضا طاهری اهدا شد.