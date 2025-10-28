به گزارش ایلنا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با حضور در جمع داوران انتخاب آثار سی و ششمین جشنواره تئاتر استانی فارس ضمن قدردانی از زحمات این هنرمندان از حضور پرشور هنرمندان تجلیل کرد.

مهدی رنجبر افزود: استقبال پرشور هنرمندان سراسر فارس و حضور جوانان در کنار هنرمندان با سابقه در این دوره جشنواره نشانگر اعتماد اهالی تئاتر فارس به این دوره جشنواره است.

رنجبر با قدردانی از نوید جعفری به پاس حضورش به عنوان دبیر این دوره جشنواره افزود: حضور یک هنرمند فعال و جوان و همراهی یک تیم قدرتمند اجرایی در کنار او یکی از نقاط قوت این جشنواره است و شاهد تلاش ها و تاکید او بر شفافیت و استفاده از افراد متخصص در این دوره بوده ایم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ضمن تقدیر از هیات داوران انتخاب آثار افزود: حضور ۵ هنرمند فعال که ترکیبی از هنرمندان شیراز و شهرستان با سوابق درخشان و دانش علمی هستند از نقاط قوت این دوره است و قطعا با دقت و تیزبینی شما عزیزان شاهد انتخاب بهترین آثار در این دوره به عنوان نمایندگان تئاتر فارس خواهیم بود.

رنجبر در حاشیه این دیدار از درخشش هنرمندان تئاتر استان فارس در جشنواره ملی تئاتر اقتباس و جشنواره ملی چشمه تجلیل کرد و افزود: موفقیت هنرمندان تئاتر استان فارس و بالا بردن پرچم فرهنگ و هنر این استان در رویدادهای کشوری نشانگر عزم جدی، خلاقیت و توانمندی هنرمندان این استان است.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز با قدردانی از حضور این هنرمندان به عنوان داوران انتخاب آثار اظهار امیدواری کرد با حضور این ۵ هنرمند باسابقه و فعال تئاتر فارس شاهد حضوری آثاری با کیفیت و قابل توجه در جشنواره امسال باشیم.