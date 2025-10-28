استاندار لرستان:
توسعه استان با اتکا به بودجههای اندک دولتی محقق نمیشود/کارشناسان رسمی پاکترین و توانمندترین سرمایههای اجتماعی
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه توسعه استان با اتکا به بودجههای اندک دولتی و روشهای گذشته محقق نمیشود، گفت: برای ایجاد تحول در لرستان باید متفاوت عمل کنیم و خط قرمز همه ما در بیان، عمل و رفتار، مردم باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه ششم آبان ماه در همایش روز کارشناس در خرمآباد با بیان اینکه نامگذاری این روز فرصتی شایسته برای تبیین نقش و تاثیرگذاری این جایگاه در احقاق حق و اجرای عدالت است، اظهار داشت: نقش کارشناسان گاهی در جامعه مغفول مانده است و باید نگاه جامعه را به شایستگی، ویژگیهای برجسته و اهمیتی که کارشناسان دارند معطوف کنیم تا قدردان نیروهای ارزشمند باشند.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال تحقق عدالت هستیم باید به سه اصل تاثیرگذاری قانون، دستگاه قضا، قضات و کارشناسانی که برای اجرای صحیح قانون، شفافسازی میکنند، توجه کنیم.
استاندار لرستان کارشناسان را به مانند یک نورافکن و چراغی دانست که مسیر حرکت را برای قضات روشن میکنند و تاکید کرد: این نقش بیبدیل و غیرقابل جایگزین است و اعمال سلیقه یا نگاه شخصی که مبتنی بر اصول کارشناسی و تخصصی نباشد ما را به بیراهه میبرد.
وی با بیان اینکه نقش کارشناسان فراتر از پروندههای قضایی است و باید در همه امور مورد توجه قرار گیرد، گفت: دوره آزمون و خطا با وجود این همه عالم، متخصص و کارشناس در بخشهای مختلف گذشته و حرکت با آن رویکرد، یک خطای استراتژیک و برگشتناپذیر است.
شاهرخی با اشاره به رویکرد دولت و تاکید رییسجمهور مبنی بر اتکا به نظر کارشناسی در همه امور افزود: اینکه یک نفر با یک تخصص خود را صاحبنظر در همه تخصصها بداند یک خسران است و آحاد مختلف جامعه به ویژه تصمیمگیران و مدیران ارشد در تمامی ابعاد زندگی باید از نظر کارشناسی بهرهمند شوند.
استاندار لرستان کارشناسان رسمی را از پاکترین، بهترین، توانمندترین و بالاترین سرمایههای اجتماعی جامعه برشمرد و اظهار کرد: شما منتخبانی هستید که از فیلترهای مختلفی عبور کردهاید و مردم عزیز ما باید بدانند کسی که در این جایگاه قرار میگیرد هم در وجودش این ظرفیت را دارد و هم مراحل سخت تخصصی و گزینشی را طی کرده است.
وی با درخواست کمک از جامعه نخبگانی استان عنوان کرد: ما دربهایی را برای همیاری و همکاری نخبگان و فرهیختگان باز کردهایم و خواسته من از شما فراتر از جایگاه حقوقی و قضایی است و میخواهم در سایر بخشها نیز برای توسعه استان به ما کمک کنید.
توسعه استان با اتکا به بودجههای اندک دولتی محقق نمیشود
شاهرخی با قدردانی از مجموعه دستگاه قضایی استان اظهار کرد: همکاری، همراهی، دقت و مدیریت دستگاه قضایی استان قابل تحسین است و این امر به تمامی مجموعه دادستانی و دستگاههای قضایی تسری پیدا کرده است.
وی افزود: به عنوان استاندار و رییس شورای تامین استان از مجموعه دستگاه قضایی تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم یک تعامل دوجانبه و قوی بین شما (کارشناسان) و این مجموعه منجر به بهبود خدمات و اجرای عدالت بیش از گذشته در استان شود.
استاندار لرستان با اشاره به لزوم تغییر رویکرد برای توسعه استان بیان کرد: همه شما دغدغه دارید و به فکر نسلهای آینده هستید بنده هم به همین منظور بعد از ۳۰ سال کسب تجربه در استانهای مختلف به استان خودم آمدم تا تجاربم را با شما فرهیختگان به اشتراک بگذارم که بتوانیم چهره استان را در ابعاد مختلف تغییر دهیم.
شاهرخی تصریح کرد: لرستان با ۱۲.۵ درصد از آبهای کشور، ۲ هزار و ۴۵۰ کیلومتر رودخانه جاری و ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد اما در حالی که میانگین اراضی آبی کشور ۴۵ درصد است این رقم در لرستان با همه این ظرفیتها ۲۲ درصد و در شهرستان مظلومی مانند کوهدشت تنها ۱۱ درصد است.
استاندار لرستان با بیان اینکه نتیجه رویکردهای گذشته قرار گرفتن استان در رتبههای ۲۷ و ۲۸ کشور در شاخص بیکاری است، تاکید کرد: اگر از وضعیت گذشته راضی نیستیم پس باید متفاوت عمل کنیم، نباید راضی باشیم به اینکه سالی منتظر ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) بودجه دولتی بدهند که تورم هم از ارزش آن میکاهد.
وی افزود: برای شروع تحول حداقل باید ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) آورده برای استان داشته باشیم و باید از ظرفیتهای دیگر مانند بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، فاینانس و روشهای نوین تأمین مالی استفاده کنیم.
شاهرخی اولین گام در «عمل متفاوت» را تعیین خط قرمزها دانست و گفت: اولین کاری که باید بکنیم این است که خط قرمز را در بیان، عمل و رفتارمان، مردم بدانیم؛ قاطبه مردم. یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر جمعیت استان را ببینیم.
وی افزود: مادامی که هر گروه هر ستاد، هر نماینده و هر مسئولی دوروبریهای خودش را ببیند به جایی نخواهیم رسید، ما باید منافع عموم مردم را ببینیم و اساسا دولتها تشکیل میشوند برای عموم مردم نه برای اینکه حواسشان به اطرافیانشان باشد و اگر قرار است حواسمان به همه مردم باشد، باید از منافع شخصی و باندی بگذریم.
استاندار لرستان با تاکید بر لزوم خروج از روزمرگی و حرکت به سمت مدیریت برنامه محور اظهار کرد: برنامه عملیاتی و راهبردی توسعه استان را منطبق بر برنامه هفتم توسعه کشور تدوین کردیم و به جای اینکه منابع را روی هزاران پروژه پراکنده کنیم که معلوم نیست سرانجامشان چه میشود ۱۰۷ پروژه راهبردی را شناسایی و تمرکز خود را روی آنها گذاشتهایم.
وی تشریح کرد: اینها پروژههایی راهبردی هستند که زیرساخت را برای توسعه فراهم میکنند مانند راهها، راهآهن، فرودگاه، سدها و ایستگاههای پمپاژ و برای این پروژهها، منابع مالی، دستگاه مجری و زمانبندی مشخص شده و پیشرفت آنها کاملاً قابل اندازهگیری است.
شاهرخی با اشاره به لزوم مشارکتدادن بخش خصوصی گفت: ما باید فرش قرمز به معنای واقعی برای سرمایهگذار پهن کنیم. باید مردم و بخش خصوصی را برای اجرای این پروژههای بزرگ مشارکت دهیم تا شاهد تحول واقعی در استان باشیم.