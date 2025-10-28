به گزارش ایلنای گلستان، مهدی رزاقی‌نژاد گفت: دستگاه قضایی استان در تعامل با تعزیرات، اصناف، پلیس و دستگاه‌های نظارتی، بازار را به صورت مستمر پایش می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود

دادستان مرکز استان با اشاره به تشکیل تیم‌های مشترک نظارتی و بازرسی از زنجیره توزیع کالاهای اساسی در استان، گفت: تیم‌های مشترک از تعزیرات، پلیس امنیت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی با نظارت دادستانی، مستمر از از زنجیره توزیع کالاهای اساسی به ویژه برنج نظارت و بازدید می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف در تشکیل پرونده برای گران‌فروشان و متخلفان یک لحظه درنگ نمی‌کنیم.

رزاقی‌نژاد با اشاره به ورود دادستان‌های شهرستان‌ها به موضوع احتکار و گران‌فروشی افزود: در همه حوزه‌های قضایی تیم‌های نظارتی زیر نظر دادستان‌ها تشکیل شده و در بازدیدهای میدانی از بازار، وضعیت قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی مانند مرغ را بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بازار مرغ گفت: گزارش روزانه میزان کشتار مرغ و عرضه آن به بازار دریافت و در صورت کمبود، به مسئولان هشدارهای لازم داده می‌شود.

دادستان مرکزاستان بیان کرد: برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران نیز، علاوه بر رصد میزان نیاز و درصد نهادهای تامین شده، سلامت این نهاده‌ها هم بررسی و در صورت کروتاهی برای مدیران متخلف پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

رزاقی نژاد ادامه داد: موجودی کالاهای اساسی در انبارهای استان، دائم رصد می‌شود تا در صورت کاهش، موضوع به وزارتخانه‌های مربوط اعلام شود. به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید شده تا مصوبات قضایی در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی با جدیت پیگیری شود.

انتهای پیام/